關鍵今日／39年前「這1天」勇揭228黑幕！創平反運動新紀元

回顧40年前的今日，2月4日為台灣近代史別具意義的一天，是台灣人民以行動揮別黑暗，無懼身困「白色恐怖」的雲霧之中，挺身邁向光明的重要時刻。1987年2月4日「二二八事件和平日促進會」成立，不僅主張設立紀念日，還要求當時政府公布真相、公開道歉。這場在解嚴前夕由民間發起的強大浪潮，不僅衝破了長達數十年的政治禁忌，更為後來台灣社會追求歷史真相與公義，奠定了不可磨滅的基石。





1987年2月4日，由鄭南榕、陳永興與李勝雄等人提倡，聯合多個民間團體正式成立了「二二八和平日促進會」。（圖／翻攝自鄭南榕基金會．紀念館臉書）

1947年爆發的二二八事件，是台灣近代史上最沉痛的人禍悲劇，但在過去長年的威權體制下，這段歷史被政府列為言論與出版的絕對禁忌。在白色恐怖的陰影下，受難家屬與目擊者長期忍受傷痛，面對親人的冤屈只能選擇沉默，不敢在公開場合談論任何與二二八相關的話題。這道政治枷鎖，曾讓台灣社會陷入長達數十年的集體失憶與恐懼之中。

1980年代，隨著台灣民主運動蓬勃興起，有志之士開始試圖打破這層禁忌，挺身而出伸張正義與爭取人權。1987年2月4日，由鄭南榕、陳永興與李勝雄等人提倡，聯合多個民間人權團體正式成立了「二二八和平日促進會」。該組織在全台各地舉行多場的公開群眾活動與演講，展現出解嚴前最大規模的社會串聯，掀開被掩蓋的歷史傷痕，。

主要核心訴求：

●公布真相：要求政府公開二二八的真實歷史與史料。



●道歉賠償：主張政府應公開道歉，並對受難家屬給予平反與賠償。



●國定紀念：爭取將每年的2月28日訂為國定紀念日。



●教育傳承：要求將二二八史實編入教科書，並釋放當時所有的良心政治犯。





隨著台灣言論自由的逐步解禁，該促進會當年的主張在日後逐一獲得實現。從陳水扁主政時期的台北市政府，到李登輝執政下的行政院，相繼宣布將2月28日訂為「和平紀念日」。然而形式上的平反已達成，歷史教育的普及程度多年前依然被認為相當匱乏，社會上甚至仍有部分試圖扭曲真相的聲音出現。這場關於真相與和解的漫長賽跑，至今仍是台灣社會需要持續共同面對的重要課題。先民的開創建構了現代台灣的獨特樣貌，以血淚鑄成今日的歷史點滴，不會沉沒在歷史的洪流之中，共同為民主、人權努力的我們須謹記傷痛與成長，繼續在這片美麗的土地，追隨先人深耕的足跡，踏向進步的未來。





