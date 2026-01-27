關鍵在今天！若10度檔「國防軍購」 中共點頭藍營率團交流

政治中心／綜合報導

國民黨今年規劃重啟兩岸溝通管道，不過平面媒體踢爆，若週二程序委員會藍白第十度擋下軍購條例，北京願意安排在下週一同國民黨的代表團赴北京進行交流，民進黨痛批，國民黨顯然已經交出了鄭習會的頭期款。

立法院本屆會期倒數，但1.25兆國防特別條利卻連程序委員會都過不了，傳出因藍營擋軍購有成，中共已點頭，讓國民黨2/2到2/4組團赴北京。立委（國）賴士葆：「沒有吧我不知道，這個是...黨部的事情，（這樣會不會擔心），這個...我...。」

廣告 廣告





關鍵在今天！若十度檔軍購 中共點頭藍營率團交流

國民黨期待的國共論壇復辦，將變成智庫交流模式。（圖／民視新聞）





立委（國）游灝：「這題我沒有準備到，就沒有要特別回答了謝謝。」國民黨立委一個比一個還敏感，傳出原本國民黨期待的國共論壇復辦，將變成智庫交流模式，若週二程序委員會藍白第十度擋下軍購條例，週三國共雙方就可宣布國民黨二月初赴中，將由副主席蕭旭岑領隊，偕同智庫執行長張顯耀出席，北京方面由中國國台辦主任宋濤主持。

國民黨發言人江怡臻：「都是隨意編造故事，刻意把軍購和兩岸來掛鉤，我們已經正式澄清，兩岸交流與軍購無關。」立委（民）吳思瑤：「所謂的鄭習會的三張門票，是不是卡軍購就是其中之一呢，國民黨顯然已經交出了，鄭習會的頭期款，已經成功了卡關九次，國民黨要自清，那麼最好的行動，就是今天程序委員會，讓我們的軍購條例，正式付委正式排案，那麼國民黨你們跳到黃河，真的也洗不清了。」





關鍵在今天！若十度檔軍購 中共點頭藍營率團交流

中國以2005年連胡會，藍營連續69次杯葛軍購為例，傳出北京喊話國民黨要有實質作為。（圖／民視新聞）





日前才傳出中國以2005年連胡會前，藍營連續69次杯葛軍購為例，喊話國民黨要有實質作為，對照如今傳言在野頻擋國防預算，換得國共論壇，也讓背後杯葛動機啟人疑竇。

原文出處：關鍵在今天！若十度檔軍購 中共點頭藍營率團交流

更多民視新聞報導

空軍首度公布F-16戰機飛行員防寒飛行衣 今年3月底可全部到貨穿著

羅智強不滿「台灣」101 陳致中回嗆：那兩個字就這麼難聽？

中國漳州密建2陸航基地 專家:忌憚國軍精準打擊火力

