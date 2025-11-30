關鍵在「他」的態度 市場緊盯日銀12月升息扭轉匯率

日本央行有望於12月升息。（圖／報系資料照）

市場聚焦明（1）日日本央行（日銀，BOJ）行長植田和男的對話，若植田對春季加薪表示積極，再暗示通膨走勢、鷹派升息言論，將會推動市場出現轉折。隨著日圓再度大幅貶值、全球通膨風險升溫，以及政治阻力明顯減弱，日本央行已沒有理由再繼續壓住利率。

根據2位消息人士向《路透》透露，日銀是否會在12月採取行動，仍受到美國聯準會（Fed）12月10日會議結果影響，Fed若偏向鷹派，美元走強、日圓走弱，反而迫使日銀更早升息。三菱日聯摩根士丹利證券債券策略師Muguruma Naomi表示：「日銀正在有意識地釋放訊號，以確保萬一決定在12月升息，不會讓市場感到意外。」路透調查顯示，絕大多數經濟學家預計日銀將在12月18日至19日的下次會議上升息，所有受訪者都預計利率將在明年3月前升至0.75%。

廣告 廣告

日本央行理事小枝淳子與增一行公開表示物價表現相當強勁，升息時機正在逼近。連一向被視為最鴿派的植田總裁，也罕見表示，日銀會在接下來的會議中討論升息的可行性與時機。日本10月份的服務業生產者價格指數（PPI）顯示，勞動密集型行業的通膨率仍維持在3%區間的高位。剔除波動項目後的一般服務業CPI也穩定在2%左右。

驅動日銀言論轉向的核心因素仍是日圓持續疲軟，緩慢的升息節奏導致日圓一路走低，進口成本大漲，也增加了國內物價壓力。政策面與經濟環境，逐漸削弱植田延後升息的理由。

三井住友信託資產管理高級策略師Katsutoshi Inadome表示：「升息有助於阻止日圓下跌。高市首相和片山財長對日銀進一步升息沒有表達反對意見，這也提高了12月而非1月升息的可能性。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

配息率衝破11％ 「這檔」高股息ETF最晚12／17買進

每天操2.5小時！陸幼兒園「軍訓式訓練」爆紅 網歪樓：園長單身嗎？

「中國首父」被爆狂生3百孩！昔喊至少要50優質兒 情人曝光炸裂細節