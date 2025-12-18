關鍵字就是「缺」！AI引爆台股電子半導體新局 千金股版圖大洗牌

【記者呂承哲／台北報導】2025 年的台股電子與半導體產業，被一個字「缺」完全主宰。缺產能、缺人才、缺材料、缺電力，從 GPU、CoWoS、先進製程到玻纖布、記憶體、散熱、光通訊，整條供應鏈都在高壓滿載中奔跑。AI 超級循環從 2024 延燒到 2025，黃仁勳多次來台催產能，NVIDIA、Meta、雲端大廠持續拚AI 資本支出，帶動台廠的伺服器、電源、PCB、記憶體等族群強勢噴發。另一方面，台積電人才與技術外洩疑雲、美國千億美元投資計畫、矽光子與 CPO 崛起，也讓全球半導體產業競爭格局急速重組。從千金股版圖洗牌，到材料端爆出十年最大缺口，2025 的台灣科技業正站在下一個巨浪的起跑線。

黃仁勳從年初SEC主題演講、GTC大會到5月COMPUTEX，以及多次來台拜訪台積電高層，用一連串具體行動，將NVIDIA與台灣供應鏈綁在同一條AI加速軌道。黃仁勳在GTC大會上，揭示下一代GPU架構Rubin與推論平台將全面放大規模，甚至加入量子運算與矽光子方向，立即為台積電先進製程、CoWoS封裝與整體供應鏈定下加速基調。

COMPUTEX期間，黃仁勳除了端出完整AI平台，更宣布NVIDIA台灣總部將設在北士科，象徵台灣不僅是生產基地，更是NVIDIA全球研發與合作夥伴整合的核心樞紐，也凸顯台灣在下一階段AI戰略中的不可替代性。

更關鍵的是，他全年多次赴台積電面談產能，要求提高擴產速度，並對台積電董事長魏哲家喊話「要更多晶片」。台積電必須同步拉高封裝與先進製程產能，輝達也持續與AI供應鏈溝通交期與備料計畫，確保產能不中斷。

從數據即可看出這波拉貨力道有多強。10月外銷訂單達693.7億美元，不僅連9紅，更創歷年同期新高。經濟部預估，新興科技需求強勁，全年外銷訂單有望首度突破7000億美元，也清楚反映AI浪潮對台灣電子半導體產業的強大推力。

財政部日前也公告今年11月台灣對美國出口244.2億美元，年增幅高達1.8倍，金額與年增都創單月新高，對美國出口比重更是來到38.1%，創新2009年9月以來紀錄，讓美國穩居台灣最大外銷市場。

截至12月12日收盤，台股共有26檔千金股，今年高峰一度衝上28檔，寫下台股史上新頁。從產業結構可見，千金股版圖已由AI伺服器、散熱、PCB材料、測試介面與電源模組全面主導，AI需求外溢效應強烈，推動台廠進入前所未有的成長循環。

從漲跌幅來看，今年最強黑馬為11月剛轉上市的前興櫃股王鴻勁，股價狂飆181.50%，共有11檔漲幅突破100%。相對地，旭準、力旺跌幅逾4成，合計7檔報酬率為負。前股王大立光則面臨2000元保衛戰，排名已跌出前十，8年前創下的歷史股價高點紀錄也被信驊改寫。

今年股王仍由信驊坐穩寶座，BMC控制晶片成為AI資料中心標配，帶動股價年漲102.26%、至6,725元，更一度寫下7,315元歷史天價。股后緯穎受惠北美雲端拉貨、AI機架出貨大增，漲幅68%；川湖因AI伺服器滑軌滲透率大增，飆升141%、達3,740元，成為AI外溢最具代表性的個股。

散熱族群同步噴發，健策、奇鋐跨越千金，年漲96%、128%；材料端的台光電則因玻纖布與CCL缺貨而暴衝159%。半導體測試鏈亦全面上攻，穎崴、旺矽、精測漲幅在140～160%；奇鋐旗下富世達則因AI機櫃水冷需求強勁大漲98%；網通股王智邦則是大漲49％。

值得注意的是，雙鴻、印能科技、勤誠與台達電等雖未站穩千金，但皆曾突破千金門檻，且與AI伺服器與半導體供應鏈緊密相關，顯示AI帶動的估值重估已向更廣泛擴散。

今年台股股王仍由信驊穩坐寶座，信驊董事長林鴻明(中)、營運長謝承儒(左)、BMC業務副總關超成(右)。信驊提供

2025年半導體產業最受關注的大事之一，是台積電啟動史上最大海外投資案。隨著川普再度當選、地緣政治風險升高，美系客戶強化在地製造需求，台積電董事長魏哲家今年3月在白宮宣布加碼投資美國1000億美元，使整體在美投資擴大至1650億美元，涵蓋六座晶圓廠、兩座先進封裝廠與一座研發中心，成為美國重建半導體供應鏈的核心工程。

亞利桑那園區將形成超大型 GIGAFAB 聚落。第一座晶圓廠已於2024年底以N4製程量產；第二座3奈米廠完工並加速投產；第三、第四座導入N2與A16製程，第五、第六座則規劃採用更先進節點。未來全面量產後，約三成的2奈米與後續製程將在美國生產，成為蘋果、輝達、AMD、高通、博通等主要客戶的重要供應基地。

魏哲家指出，該計畫獲美國聯邦與地方政府全力支持，加上AI與HPC需求強勁，先進製程導入時程必須提前。他也證實台積電將在亞利桑那新建先進封裝廠，並與當地OSAT合作，以建立完整在地製造與封裝能力，強化美國供應鏈韌性。

這項千億級投資不僅規模空前，也象徵全球半導體版圖進入新階段。多家機構預期，美國晶圓代工市占將逐步提升，供應鏈建設同步外溢，台灣業者也將加速赴美擴張。對美國而言，這是半導體復興的重要里程碑；對台灣科技業而言，則代表全球化布局的新起點。

美國總統川普（右）與台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮宣布，台積電擴大在美投資設廠。路透社資料照片

台積電資深老將羅唯仁在退休後隨即加入英特爾，並傳出疑似帶走 2 奈米相關機密資料，引爆今年半導體產業最具指標性的高階人才、技術外洩風暴。此案不僅凸顯台積電與全球同業在先進製程上的激烈競爭，也讓外界重新關注高階研發人才去向的戰略意義，可能左右競爭對手能否快速突破製程瓶頸。

案件同時牽動台灣關鍵核心技術是否外流的高度警戒。目前智財分署已分「他」字案偵辦，釐清是否涉及侵害營業秘密或甚至觸及《國安法》。而在此案之前，台積電前工程師陳力銘涉嫌勾結學弟竊取 2 奈米機密，高檢署已依《國安法》等罪起訴 3 人。後續更指陳力銘任職的東京威力科創（Tokyo Electron Taiwan）亦涉違反《營業秘密法》、《國安法》等四罪，檢調於 12 月 2 日偵結並追加起訴，求處 1.2 億元罰金，成為首例「法人」觸犯《國安法》遭起訴的案例。

東京威力科創則發布聲明強調公司未涉組織性介入，對事件深感遺憾並向利害關係人致歉。然而其今年未再入選台積電優良供應商名單，亦引發市場聯想，顯示本案牽動程度遠超一般供應鏈事件。

從羅唯仁案到 2 奈米機密遭竊，接連事件迫使供應鏈全面檢討資料控管、保密制度與跨國合作流程。更重要的是，將「先進製程安全」從企業治理推升至國家科技戰略層級。

台積電前資深副總羅唯仁。翻攝自工研院官網

2025年被視為記憶體產業十年一遇的「超級循環」。受 AI 浪潮帶動，HBM（高頻寬記憶體）出貨量爆炸性成長，供給長期落後需求，成為晶片運算效能的決定性硬體。由於 AI 伺服器建置持續加速，全球前三大供應商產能幾乎全年滿載，使 HBM 價格與獲利同步飆升，帶動整體記憶體市場進入罕見的全面多頭。

另一方面，資料中心正進入新一輪汰舊換新，DDR5 伺服器記憶體成為標配，容量規格大幅成長，使企業級 DRAM 需求急速攀升。AI PC、生成式 AI 應用普及，也推動消費端對 DDR5 與高效能 SSD 的升級需求。NAND Flash 在企業 SSD、AI PC、邊緣運算裝置等帶動下，同步擺脫低迷、重回成長軌道，結束過去兩年的深度庫存調整。

在這股超級循環中，台廠成為最大受惠者之一。群聯在企業 SSD 與控制晶片強勢出貨下營運大爆發；威剛、創見、十銓、宜鼎等模組廠因現貨價格大漲迎來獲利躍升；南亞科、華邦電則受惠 DRAM 報價連番調漲、營運虧轉盈。記憶體產業罕見地從上游晶圓廠、原廠、控制 IC 到模組廠「全線同漲、全線獲利」。

然而，記憶體全面漲價，也使 PC、筆電、手機等品牌廠的 BOM 成本顯著墊高，迫使終端產品調漲售價，拖累 2026 年全球出貨預測。儘管如此，在 AI、HPC、企業需求強力拉動下，記憶體產業仍被視為迎來十年一遇的黃金時期，至少未來兩年需求仍看不到盡頭。

DRAM示意圖。路透

AI 伺服器全面升級帶動高階板材需求暴衝，也引發原料缺貨潮。AI 伺服器、AI PC 與高速網通設備大量採用低熱膨脹係數（Low-CTE）T-glass，使高階玻纖布供不應求、價格大幅走高。欠料情況迅速傳導至 CCL（銅箔基板）端，推升台光電、聯茂、台燿等台廠毛利率全面改善，台光電更因此躍升千金股，成為最大亮點。

今年 AI 伺服器板材規格全面升級，高速訊號板、背板、介面板均需更低 Dk/Df 的高階 CCL，使材料需求遠超過傳統伺服器時代。外資調查指出，NVIDIA Rubin 採用 M6/8.5、M9 等高階 CCL，並搭配 HVLP-4 低粗糙度銅箔，凸顯材料升級已成不可逆趨勢。

下游 PCB 廠同步受惠。臻鼎表示，AI 伺服器、AI PC 與 IC 載板需求三線齊揚，使產能維持高檔；BT 載板利用率普遍達 90%–95%，ABF 大尺寸載板打樣量快速增加，全年營收可望創新高，並為 2026 年帶來更強成長動能。

今年上游材料端動作頻繁。日本 Nittobo 斥資 150 億日圓擴建 T-glass，預計 2026 年底量產後產能將提升三倍；Q-glass、Low-Dk2 等低介電材料成為台日廠商積極布局方向。同時，HVLP4 銅箔因高頻傳輸性能佳而需求暴增，但隨頻率提升、良率下降，供給長期偏緊。

TrendForce 指出，AI 伺服器推動 PCB 走入「高頻、高功耗、高密度」階段，高階材料將決定產品價值。TPCA 提醒，台灣身處全球 AI 伺服器供應鏈樞紐，需同步強化高階 PCB 與材料技術，才能在新一輪供應鏈重組中維持關鍵地位。

圖為電路板。路透社

AI 浪潮也讓台股權值龍頭重新洗牌。台達電過去長年被視為「大牛股」，但在 AI 基礎建設推升全球電力需求暴增之下，角色瞬間翻轉，成為支撐 AI 資料中心運作的核心企業。股價強勢噴出，一度叩關千金，成為市場最具代表性的 AI 電力概念股。

隨著 AI 伺服器功耗急遽上升，資料中心電力架構正從傳統 AC（交流電）快速轉向更高效率的 HVDC（高壓直流電）系統，而台達電正好掌握這波關鍵轉折下的所有核心元件。受惠於 HVDC 滲透率提高、AI 伺服器機櫃功率全面上修，加上液冷散熱加速導入，台達電在伺服器電源市場穩居全球前段班，在資料中心電力架構的市佔更一路攀升。

這使得台達電 2025 年獲利與市值同步暴衝，不僅躋身千金俱樂部，甚至一度超車聯發科，成為最新的「權值三雄」。

台達電以深厚的電力電子基礎構築完整產品線，從伺服器電源、機櫃型電源供應器、散熱模組、PDU、電源管理 IC、整流器到變流器一應俱全，幾乎構成 AI 伺服器得以穩定運作的中樞。隨著超大規模資料中心（Hyperscale）全球瘋狂擴建，電力供應成為AI 基礎建設的命脈，其重要性與 AI 需求同步提升，成為台股 2025 年最具指標性的產業結構變革之一。

台達電。呂承哲攝

AI 運算量爆炸推升資料中心頻寬需求，使高速傳輸成為 2025 年 AI 產業最關鍵的新戰場。銅線互連在頻寬、能耗與散熱逼近極限，國際大廠加速導入矽光子與共同封裝光學（CPO）架構。輝達、博通等科技巨頭更大舉採用 CPO 與矽光子方案，使光模組、光引擎與雷射晶片需求倍增，成為 GPU 之後最具爆發力的技術躍升。

在這波技術轉換中，台灣供應鏈快速受惠。聯亞、波若威、穩懋等光通訊廠躍升為高速光元件供應重心；上游雷射、磊晶與 PD/EML 光收發元件也成為國際大廠積極拉攏的合作對象。封裝端方面，台積電提前布局 COUPE 與相關 CPO 封裝技術，站上全球光通訊與 AI 基建的核心位置。外資指出，台灣具備從磊晶、光元件到封裝整合的完整體系，是全球少數可支撐 CPO 大量量產的戰略地區。

此外，國發會更將矽光子列入「AI 新十大建設」，台灣正加速打造從材料、製程到封裝的完整光電供應鏈。分析師預期，矽光子可望於 2026–2027 年率先導入過渡性應用，並在 2028 年後步入大規模商用。隨著全球資料中心全面升級，CPO 與矽光子將重新定義 AI 運算效率，也將重塑全球供應鏈，而台灣正站在這波科技戰略轉折的核心位置。

圖為台灣⾸款1.6 Tbps矽光⼦光引擎模組。工研院提供

TrendForce 指出，AWS、Microsoft、Google、Meta、Oracle 全面加速 AI 資料中心建置，第六大業者也快速跟進。隨 AI 訓練需求爆炸、GPU 擴建加速、自研 ASIC 軍備競賽升溫，預估 AI 伺服器滲透率將在 2029 年提升至 24%，成為未來雲端基建最主要成長動能。

散熱同時成為 AI 擴張的最大瓶頸。資料中心正從氣冷快速轉向液冷，其中 Direct-to-Chip（D2C）水冷最成熟，可直接導入既有機房、維護成本相對可控；浸沒式雖效率更高，但標準化不足、維運門檻高，短期難普及。Google 是最早全面採用液冷的 CSP，目前滲透率逾七成，AWS、Meta、Microsoft 也在 2024–2025 年大規模導入，使台灣散熱供應鏈迅速擴張。

TrendForce 指出，隨 NVIDIA B200、B300 晶片 TDP 突破 1,000W，AI 伺服器散熱需求結構性跳升。液冷滲透率將從 2023 年不到 10%，在 2028 年提高至 60% 以上。短中期以水冷板搭配 CDU、由 L2A 加速轉向 L2L 為主流；長期則朝 Microchannel、封裝級液冷等更精細化技術演進。

台股散熱族群同步大受惠。奇鋐、雙鴻在水冷板與高階散熱模組接單強勁，奇鋐穩居千金股、雙鴻亦積極力拚重返千金；建準、健策因伺服器風扇與液冷周邊零組件需求大增而股價大漲，一度躋身台股前五高價股。散熱已從配角躍升 AI 伺服器效能能否釋放的核心關鍵零組件。

雙鴻。呂承哲攝

NVIDIA 下一代 Vera Rubin（VR）系列 AI 伺服器 將於 2026 年下半年量產，接棒 GB300 成為全球資料中心主流平台，象徵 AI 正式跨入「百兆 Token 時代」。Rubin GPU 與 Vera CPU 採全新架構，記憶體頻寬、互連效能與液冷需求全面提升，全球 CSP 勢必要啟動新一輪換機潮，使台灣供應鏈再度成為最大受惠者。

在整機代工（ODM/OEM）方面，廣達、緯創、緯穎、鴻海 已被視為 VR 系列最核心合作夥伴。NVIDIA 自 GB200 開始逐步將高階組裝與驗證交給台廠，而 VR 採用液冷與插槽式互連，使製造門檻更高，有利具備系統整合、散熱與電力設計能力的台系 ODM 取得更多訂單。

其中，緯穎積極擴大美國交付量能，緊貼 NVIDIA 北美資料中心需求；廣達加碼美國產線，搭配 QCT 與 NVIDIA 長期深度合作，可望承接更多 VR 高階專案；緯創強化北美製造，並深化 NVIDIA、AMD 兩大平台合作，把握 AI 機櫃商機；鴻海則在北美持續擴大產能，並與軟銀、OpenAI 合作星際之門計畫，在地製造能力成突出優勢。

隨著台廠全力布局美國、深化與 NVIDIA 的緊密協作，市場也關注尾牙季將近，黃仁勳是否會在農曆年前再度來台、「兆元宴」是否重演，成為科技圈焦點。

AI 伺服器朝高功耗、高頻寬、高密度邁進，使台灣從整機、散熱、電力、PCB 到 CCL 建構完整生態系。市場普遍認為，誰卡位 VR 供應鏈，誰就有機會成為 2026 年台股最大亮點，也讓 VR 系列成為明年最受關注的主線題材。

輝達執行長黃仁勳亮相下世代Vera Rubin 超級晶片。翻攝NVIDIA官方YT直播

