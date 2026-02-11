關鍵是進攻！前藍委喊話：立法院快實質審查台美關稅，以免川普變卦

記者李鴻典／台北報導

又說實話了！前國民黨立委、美國華府智庫哈德遜研究所研究員許毓仁今（11）天表示，台美關稅談得不錯，現在應該往供應鏈整合邁進。他直言，既然關稅談判已有不錯成績，接下來應該儘快簽訂，立法院盡快實質審查，時間一拖久，難保美國總統川普變卦。現在的關鍵不是防守，而是進攻。

許毓仁今（11）天表示，台美關稅談得不錯，現在應該往供應鏈整合邁進。（圖／翻攝自許毓仁臉書）

許毓仁今天寫下「關於台美關稅貿易協定、台廠赴美投資」 長文。他說，最近國內對台積電赴美投資的討論，充滿焦慮與質疑。有人擔心產能外移、產業被掏空，甚至認為這是台灣在戰略上讓步。但他想把問題講清楚：這場產業移動的本質，不是撤退，而是升級；不是流失，而是整合。我們必須從產業現實與戰略邏輯來看待這件事。

以下為許毓仁「關於台美關稅貿易協定、台廠赴美投資」全文：

一、這不是搬遷，而是全球擴廠

很多人問我：「是不是台積電被要求把 40% 產能搬去美國？」

我的回答很直接——這不是 shut down （關掉）台灣廠區，而是為了因應 全球AI 軍備競賽與先進製程需求爆發所做的全球擴廠。

台積電在亞利桑那購置預留的土地，可以興建數座先進製程晶圓廠。這是未來五年以上的長期資本支出規劃，不是一時的政治決定。

更重要的是產業結構：台積電約 60% 客戶在美國、先進製程與 AI 伺服器需求高度集中在美國、資料中心與算力建設主戰場在美國

企業是為了客戶與毛利移動。當 AI 需求在那裡，當國防與高效能運算需求在那裡，產能自然會部分落地在那裡。

上週我在德州實地考察，看到的情況非常清楚。

電子五哥——鴻海、緯創等——已經逐步轉往德州建立新的製造與科學園區。

這不是「被逼走」，而是全球 AI 基礎建設重心轉移的結果。大型資料中心在德州、能源與電力配套在德州、客戶與終端需求在美國

台灣廠商是順著需求走，而不是被政治驅趕。如果今天我們硬要阻止企業出海，那才是真正削弱競爭力。

民進黨指出，台美關稅不是「從0變成15%」，而是「許多產業大幅降低到15%」。（圖／翻攝自民進黨臉書）

二、真正的問題不是掏空，而是如何讓台灣更不可或缺

台灣現在擁有的是全球最關鍵的半導體供應鏈能力。歷史上，美國從未像現在這樣需要台灣。

這是一個時間窗口。

當美國的 AI 發展、國防科技、資料中心建設與先進製程高度依賴台灣技術與人才時，我們應該做的不是退縮，而是 #深化整合。

我們的目標不是守住所有產能，而是建立不可或缺性。

當美國的經濟安全與國防實力與台灣深度綁定時，那才是最深層的安全保障。如果我們自己把這叫做「掏空」，其實是在自我矮化。

三、台美關稅談得不錯，現在應該往供應鏈整合邁進

既然關稅談判已有不錯成績，接下來應該儘快簽訂，立法院盡快實質審查，時間一拖久，難保川普變卦。現在的關鍵不是防守，而是進攻。

如何在既有基礎上推動更深層的供應鏈整合？

• 協助台廠在美落地時降低制度風險

• 建立稅務、能源與人才配套

• 確保高附加價值研發與核心技術仍以台灣為重心

• 透過產業分工降低單點風險

供應鏈整合的目的不是依附，而是降低風險、提升整體韌性。

四、監督政府談判、要求更好的條件

我認為，在這個時刻，國內政治討論應該升級。

與其指責政府「賣台」，不如問：

• 政府如何幫助企業控制成本？

• 如何確保毛利不被壓縮？

• 如何讓全球布局反過來強化台灣核心地位？

但如果把全球擴廠簡化成「掏空」，那不但無助於國家利益，還可能削弱台灣在國際賽局中的談判籌碼。

台灣現在站在全球產業重組的關鍵節點。真正的問題不是「產能出去會不會空」，而是

我們能不能利用這一波全球布局，讓世界更離不開台灣。

