關鍵時刻！渣打揭財富重分配「9大」法則 做錯「獲利恐全吐光」

財經中心／師瑞德報導

渣打CIO布思哲發布2026展望，盤點九大投資關鍵：定調AI非泡沫、籲棄成熟債轉進6%新興債、股市鎖定打七五折亞股、陸股採雙軌制。另揭央行買盤將撐金價上5350、日圓看升147。進階可納私募拚11%報酬，但首重避開「風險漂移」陷阱，以免在榮景中獲利回吐。（AI製圖）

渣打銀行財富方案全球首席投資總監布思哲（Steve Brice）今日發布2026年全球市場投資展望。面對複雜的宏觀環境，布思哲不僅定調「AI並非泡沫」，更針對股市佈局、債券挑選、匯率黃金走勢及風險管理，梳理出9大投資關鍵。他特別示警，在追求資產增值的同時，投資人最需提防的是不知不覺中的「風險漂移」（Risk Drift）。

關鍵1！AI非泡沫 基本面有撐

針對市場擔憂人工智慧（AI）熱潮是否已釀成泡沫，布思哲發定心丸。他分析，目前的股價上漲是由實質的企業盈餘成長所驅動，且市場整體的槓桿水準（Leverage）並未失控，投資規模相對於整體經濟的比重也尚屬合理。與2000年網路泡沫或2008年金融危機前夕相比，結構截然不同，因此判定目前距離全面泡沫仍有一段距離，投資人無需因恐慌而過早離場。

廣告 廣告

關鍵2！亞股折價25%具修復潛力

在股票配置上，布思哲指出「亞洲（不含日本）」是當前估值最誘人的區域。數據顯示，目前亞股相較全球股市存在約25%的折價，遠高於過去20年平均約14%的折價水準。這意味著亞股具有極大的均值回歸與估值修復空間，建議投資人予以「超配」。

關鍵3！雙軌並進 穩健與爆發兼顧

針對中國市場，渣打建議採取靈活的「雙軌策略」。一方面，保守型資金可佈局高股息的國有企業，以獲取穩健收益；另一方面，積極型資金應鎖定具備顯著評價修復潛力的境外科技股，以掌握反彈契機，透過雙重配置平衡風險與報酬。

關鍵4！避開昂貴的成熟市場信貸

債市策略出現重大轉折，布思哲提醒投資人避開「太貴」的標的。他指出，成熟市場的投資級公司債與高收益債，其信用利差已收窄至數十年來的最窄水準，價格過高且風險回報比不佳，建議予以「減碼」。

關鍵5！轉進新興市場債領6%收益

相對地，資金應轉向「新興市場債券」。布思哲強調，無論是美元計價或當地貨幣計價的新興市場政府債，其收益率皆達到約6%的水準。且基本面正在改善，包括財政實力增強以及外債償付負擔下降，使其再融資能力提升，是當前債市中「真香」的收益首選。

關鍵6！美元震盪走弱 日圓反彈看147

匯市方面，隨著聯準會預期降息，渣打預估美元指數未來12個月將震盪走弱，目標價下探96。相對地，日圓將迎來顯著反彈。受惠於美日實質利差收斂以及日本央行貨幣政策正常化，日圓兌美元匯價未來一年目標價上看147。

關鍵7！央行結構性買盤支撐 黃金上看5,350

布思哲重申對黃金的看漲立場，目標價大幅上修至5,350美元。他揭露關鍵數據：在俄烏戰爭與制裁事件前，全球央行每季平均購買約100公噸黃金；如今為了防範資產凍結風險，央行購金量已激增至每季250公噸。這股來自央行的結構性買盤，將成為金價長期的強力支撐。

關鍵8！納入另類投資 追求11%回報



為了在波動中尋求超額報酬，布思哲建議專業投資人升級資產配置，納入「另類投資」。他指出，私募股權未來五年的年化預期回報率約為11%，明顯優於全球股市約7%的預期回報；而私募信貸與避險基金策略也能在傳統股債之外，提供更佳的風險調整後回報。

關鍵9！嚴防「風險漂移」成大忌

最後，也是最關鍵的提醒。布思哲示警投資人務必留意「風險漂移」現象。在市場表現良好時，投資人往往會不知不覺地追逐熱門標的，導致投資組合中的高風險資產佔比超出原定計畫。他呼籲應定期檢視投資組合，嚴守紀律式分散配置，切勿在榮景中讓風險失控。

渣打CIO布思哲發布2026展望，盤點九大投資關鍵：定調AI非泡沫、籲棄成熟債轉進6%新興債、股市鎖定打七五折亞股、陸股採雙軌制。另揭央行買盤將撐金價上5350、日圓看升147。進階可納私募拚11%報酬，但首重避開「風險漂移」陷阱，以免在榮景中獲利回吐。（AI製圖）

渣打CIO布思哲發布2026展望，盤點九大投資關鍵：定調AI非泡沫、籲棄成熟債轉進6%新興債、股市鎖定打七五折亞股、陸股採雙軌制。另揭央行買盤將撐金價上5350、日圓看升147。進階可納私募拚11%報酬，但首重避開「風險漂移」陷阱，以免在榮景中獲利回吐。（AI製圖）

更多三立新聞網報導

央行總裁舌戰藍委！賴士葆轟15兆錢哪來？楊金龍淡定回「免驚」

15兆台美協定引爆立院戰火！掏空論VS壯大供應鏈 朝野對峙揭背後真相

花蓮1400元「8連碰」獨得6.92億！單身男應對老闆罵「沒差我有頭獎靠」

收盤／台股再創新高！站穩3萬2 記憶體噴出5.84%

