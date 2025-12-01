體育中心／綜合報導



世界盃亞洲區資格賽第二戰，台灣男籃回到主場新莊體育館再與日本隊交手，開賽領先的台灣隊在遭日本逆轉後，於第三節一度追平比數，但可惜最末節未能趁勢追擊，而在比賽結束前最後5分鐘左右，台灣隊因為發生「罰球錯人」的烏龍事件，讓台灣隊被扣掉關鍵2分，對此台灣隊總教練圖齊直言：「裁判有責任確定罰球的人是誰。」





台灣隊與日本隊在第三節戰成平手時，關鍵決勝節戰情膠著，在比賽剩下剩4分40秒時裁判響哨，台灣隊盧峻翔站上罰球線，不過卻被日本隊向裁判檢舉應該「罰球球員錯誤」，應該由高柏鎧罰球，所以雖然盧峻翔兩罰俱中，不過因爲「罰錯人」所以2分得沒收，對於台灣男籃來說，這樣的結果也難免影響進攻氣勢。



賽後台灣男籃總教練圖齊表示，由於第一時間裁判吹犯規時情況混亂，雖然盧峻翔錯上罰球線，導致台灣隊2罰進球都不算要被扣分，不過圖奇認為裁判有責任「裁判吹犯規，我們不知道是誰，如果站上罰球線的球員有錯誤，他們應該在罰球前就做出更正，而不是罰完球之後才去確認，我認為這不是我們的責任，我們不知道裁判是吹判哪位球員獲得犯規。」



對此「事主」盧峻翔表示，其實當下因為狀況混亂，他也不清楚發生什麼事情，但因為每一分對團隊來說都很重要，所以認為這也是自己的錯誤。

原文出處：亞洲盃(影)／關鍵最末節「罰球罰錯人」烏龍被扣2分！台灣主帥直言：裁判必須要負責

