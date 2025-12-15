關鍵核心技術！「炸藥之王」產能超機密 中科院：將應用國產無人機艇

中科院院長李世強透露，CL-20將使用在國產無人攻擊載具。資料照片。李政龍攝



被外界稱為「炸藥之王」的高能火炸藥CL-20，上月被國科會列為「國家核心關鍵技術」，近日又因國防部炸藥採購標案，再度引起新聞討論。對此，中科院院長李世強今天（12／15）於立法院答詢表示，CL-20會被運用在所有國軍自製攻擊型無人載具，包括無人艇、無人機等，且無法說明CL-20量能。

立法院外交及國防委員會上午邀請國防部專案報告「針對國軍各類型火藥原物料購案，廠商資格標準訂定及審認作法」，並備質詢。針對「福麥公司」主要經營裝修業務標得5.9億標案，國防部長顧立雄強調，重點在於最後能否履約、軍方權益是否獲得維護，且追溯20年相關案件均採公開招標，「沒有替任何一家公司量身定做」。

民進黨立委陳俊宇也關切被稱為炸藥之王「CL-20型高能火炸藥」產能、進度、成本，及運用於國造裝備規劃。

國家中山科學研究院長李世強中將指出，CL-20已列為國家關鍵核心技術，因此無法說明量能。產製效益與價格，已與國內化工廠合作生產不具危險性的前驅物質，後續精練則由中科院執行，價格已經比當時實驗階段降低一半，李世強強調，因CL-20在國際間均為保密技術，因此無法評斷價格競爭力。

李世強也透露，中科院所研製的快奇攻擊型自殺無人艇今年的測試便搭載CL-20來增加爆炸效能，初步規劃CL-20將運用於國軍所有自製攻擊載具上，包括無人艇、無人機，以發揮攻擊效益。

