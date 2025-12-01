關鍵機位保留 供鄉親緊急往返

錯落於台灣海峽上的澎湖群島，曾是文人筆下的「珍珠」，也曾被《寂寞星球》雜誌推薦為「全球十大世外桃源島嶼」之一，更於2012年11月正式加入由聯合國教科文組織支持的「世界最美麗海灣組織」，但這些美譽的背後，存在一個難以被忽略的事實，不便利的交通。

因為地理位置的原因，擁有絕美海景的澎湖，時常在產業發展與地方百姓民生需求中拉鋸。面對鄉親急需前往台灣地區就醫需求，或是家鄉長輩突然過世需要返鄉奔喪，卻「一位難求」的困境，光復苦民所苦，決心協助鄉親跨海救急，讓大家在關鍵時刻能夠抵達必須去的地方。

為了改善澎湖地區航班量能，光復偕同副縣長親赴中央溝通協調，除了與交通部長陳世凱一起去機場，實地了解航班運能及航空公司整備情形，更向部長說明，離島航班機位長期供不應求，是澎湖最迫切的交通挑戰之一。

另外光復也成功協調華信、立榮兩家航空公司提供「保留機位」服務，自今年11月11日起至明年1月31日止推動「澎湖鄉親緊急需求機位保留機制」，由立榮及華信航空公司提供台北、高雄航線雙向來回每日最多36個機位，供本縣鄉親緊急需求使用。

未來，澎湖縣府團隊將與國內兩大航空公司持續協商，在提升旅遊運能同時，更要確保鄉親在醫療、奔喪、洽公、返鄉等緊急情況下擁有基本交通權益，縣府將持續保留關鍵機位，協助鄉親跨海救急，如有需要，可利用免付費服務專線0800880180及1999專線登記。