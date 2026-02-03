關鍵礦源 台美達成夥伴關係

總統府3日舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，外交部長林佳龍（左起）、賴清德總統、副總統蕭美琴、經濟部長龔明鑫在會中合影。（姚志平攝）

台灣的稀土高度仰賴進口，任何地緣政治緊張、出口限制恐危及原料供應。經濟部長龔明鑫3日表示，工研院量產線已完成，正擴大產線，希望未來3年可滿足一半以上的本土需求；而美國已在全球投資關鍵礦物礦源，願協助台灣掌握礦源，並與台灣等夥伴國共同在第三地布局稀土生產。

賴清德總統昨天主持第6屆台美「經濟繁榮夥伴對話（EPPD）」記者會時表示，這次雙方對話議程主要聚焦在「供應鏈安全的戰略對接」、「關鍵礦物合作」、「第三國合作」、以及「雙邊合作」等4大支柱，議題涵蓋AI供應鏈、數位基礎建設、關鍵礦物供應、無人機供應鏈、第三國合作等多項領域，是歷屆以來最為多元、也最為全面的一次，顯示台美正是彼此「繁榮未來」不可或缺的關鍵夥伴。

經濟部長龔明鑫指出，台美雙方高度重視稀土供應鏈的安全與韌性，我方表達工研院量產線已完成，正擴大產線，原先是規畫三分之一、現在則是希望未來3年可滿足一半以上的需求；美方認為此模式若可量產，希望我方將此模式複製到其他國家，協助強化全世界稀土供應鏈的韌性。

經濟部簡報內容指出，台美認為稀土對供應鏈安全至關重要，應加速重建供應鏈；雙方同意在關鍵礦物採礦、提煉及電子廢棄物的回收技術等領域加強合作；經濟部正支持工研院投入稀土自主研發與實驗線技術，並規畫在3年內建置量產線，預估可滿足50％本土需求，且美方對該項計畫深表興趣。

工研院早在112年就啟動稀土自主原料開發，在導入純化與循環新技術後，已經可將含稀土約5％的礦級資源，提煉至純度99.9％稀土氧化物與金屬，預計今年要技轉「釹」與「鏑」兩稀土元素給民間企業。目標是3年內完成試量產線，119年達到年產500公斤稀土目標。

工研院實驗線稀土提煉過程中僅5％為有效資源，其餘為廢棄物，新製程可將廢棄物減少約50％、化學品用量減少逾40％。

國內每年稀土磁石進口量約1500公斤，工研院自主原料開發，主要是為建立「戰略儲備」，而非完全取代進口。應用面瞄準高效工業馬達、節能設備電動載具驅動馬達、機械設備馬達等。

另外，有關無人機供應鏈合作部分，龔明鑫說，工研院於EPPD會前與美國無人機產業協會（AUVSI）簽署「Green UAS」授權評鑑與服務協議，透過Green UAS認證，無人機產品在台美市場進行商業銷售與合作，後續也將進一步探討進入美國國防體系「Blue UAS」的可能性。