關鍵礦物受關注 外交部：與國際重要夥伴密切合作

「關鍵礦物」近來成為世界主要國家關注的議題，日前的第六屆台美「經濟繁榮夥伴對話」(EPPD)便將關鍵礦物合作列入議程。外交部表示，本次「經濟繁榮夥伴對話」取得豐碩成果，因此台、美將據此持續與國際重要夥伴在關鍵礦物議題推動密切合作，共建一個安全且韌性的供應鏈。

美國國務院舉辦「關鍵礦產部長級會議」，邀請多國與會。外交部發言人蕭光偉表示，台、美上週召開「經濟繁榮夥伴對話」，會中討論AI供應鏈、關鍵礦物等議題，同時簽署了「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，蕭光偉說：『(原音)雙方在這次對話成果上，未來會持續跟國際重要夥伴在關鍵礦物議題上推動深化合作，目的是共同建構安全且具韌性的供應鏈。』

國際重要夥伴除美國外，還包括加拿大與澳洲。我國與加拿大近年在不同管道對話時通常都會提到關鍵礦業與礦物議題，外長林佳龍在會晤加國政要時也會表達台、加合作領域應延伸至關鍵礦產的期許；而澳洲方面，蕭光偉指出，台、澳透過「能礦諮商會議」平台建立實質且互利的交流機制，去年的會議就聚焦天然氣供應、氫能合作、關鍵礦物與電池投資等議題，並續簽「台澳能礦領域合作瞭解備忘錄」，進一步鞏固雙邊合作基礎。

由此再進一步來看關鍵礦物議題，蕭光偉強調，政府的政策就是要帶領台灣走向世界，往「立足台灣、布局全球、行銷全世界」的目標邁進，外交部將持續跟理念相近的夥伴國家一起深化合作。