關鍵血管阻塞 「複合式冠脈血流重建」搶救可逆心肌

楊凱文醫師看診示意照。

63歲的陳奶奶長年患有三高，三個月前出現呼吸越來越喘、胸悶不適等症狀，來到台北慈濟醫院心臟血管科就診並收治入院。心導管檢查發現其左前降支合併完全阻塞左迴旋枝狹窄，心臟超音波發現左心室收縮功能不到30％(正常為50-60％)，診斷為缺血性心肌病變，即冠狀動脈阻塞導致的慢性心臟衰竭，因此照會心臟血管外科楊凱文醫師。後續透過心臟核磁共振，楊凱文醫師評估病人仍有可挽救的心肌，經過心臟內外科跨團隊和患者充分討論後，決定採取複合式冠脈血流重建的治療策略。由楊凱文醫師執行達文西微創冠狀動脈繞道手術，以左內乳動脈為繞道血管，重新供應左前降支的血流，後續是需要再由心臟血管科醫師進行心導管疏通左迴旋枝的狹窄。術後病患左心室收縮功能明顯進步，目前於門診定期回診追蹤。

廣告 廣告

心臟主要由三條冠狀動脈負責供應血液與氧氣，分別為左主幹冠狀動脈的左前降支、左迴旋支與右冠狀動脈，各自負責不同心肌區域的血液供應。左前降支主要供應左心室前壁、心室中膈，負責心臟最主要的收縮動力，一旦發生嚴重狹窄或阻塞，對心臟功能的衝擊最大，極易導致心肌缺血、心肌梗塞，進而引發心臟衰竭。中年男性、長期吸菸、患有三高、慢性腎臟病或曾有其他血管病變者都屬於好發族群，容易出現呼吸喘、胸悶、下肢水腫等症狀。根據衛福部2022年國人死因統計，平均每22分鐘就有1人因心血管疾病死亡，多年來高居十大死因前兩名，若未及時診療，可能步入嚴重心臟衰竭，不僅需要長期依賴藥物控制，甚至必須置放心室輔助器或評估心臟移植；屆時也會連帶影響全身器官，引發肺水腫、腎功能惡化及肝功能受損等。

心導管檢查發現其左前降支完全阻塞以及左迴旋枝的狹窄。

冠狀動脈疾病的診斷需結合多項檢查綜合評估，除了透過心導管檢查確認血管狹窄位置與嚴重程度，也會輔以心電圖與心臟超音波了解心臟節律與收縮功能是否存在異常。在心臟收縮功能較差的病患，則可能藉由核磁共振評估是否還有可挽救的心肌存在。在治療選擇上有心導管支架置放及外科手術，前者適用於單一血管狹窄且情況不嚴重或病人手術風險過高；後者則有傳統開胸及達文西微創手術兩種，適用於多條血管嚴重狹窄甚至阻塞的情形。有時則可以採取所謂複合冠脈血流重建的方式，顧名思義是一種結合了心臟外科的「微創冠狀動脈繞道手術 (MIDCAB)」與心臟內科的「經皮冠狀動脈介入治療 (PCI)」的治療方式，旨在融合兩者優點，為複雜的冠心病患者提供更佳的血流重建。

以外科手術而言，楊凱文醫師說明，傳統開胸手術不僅需要從胸口劃10-15公分的傷口，還得將胸骨鋸開，術後疼痛較明顯，傷口感染或胸骨癒合不良風險相對較高。而達文西微創手術則是利用機器人手臂經過三個8毫米的孔洞精準採取左內乳動脈（LIMA），再經由肋骨之間一個約5-7公分的小傷口直接進行血管吻合，形成新的供血管路，改善心肌缺氧的情況。楊凱文醫師補充：「內乳動脈之所以被優先選為主繞道血管，主要是因其長期通暢率遠優於其他血管，臨床研究顯示接至左前降支後，10至15年仍能維持九成以上的通暢率，是目前治療左前降支阻塞最佳的選擇。」楊凱文醫師提醒，三高族群應規律追蹤並服藥控制，如有胸悶、呼吸喘等情形，應及早就醫檢查，把握可逆轉的治療時機。

撰文／鄭冉曦；攝影／台北慈濟醫院