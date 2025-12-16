關鍵證詞曝光！證明黃國昌掌控凱思指揮狗仔 金主像土地公有求必應金援近億

週刊今（16）日再爆料，檢調已掌握1名傳產金主證詞及關鍵金流，證明黃國昌就是凱思和《民報》的幕後掌控者。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民眾黨主席黃國昌爆發養狗仔跟監政敵等爭議，週刊今（16）日再爆料，檢調已掌握1名傳產金主證詞及關鍵金流，證實2022年曾受黃國昌請託，匯款1千萬元至「凱思國際」，此筆資金隨後又轉資助《民報》，該名金主可說是「有求必應，宛如土地公」，已證明黃國昌就是凱思和《民報》的幕後掌控者。

黃國昌涉貪案遭檢調偵辦，案情出現重大破口，《鏡週刊》報導，知情商界人士透露，過去與黃國昌往來密切的該名「台派」傳產金主，日前以證人身分悄赴檢調單位製作筆錄。而在金援黃國昌的情事曝光後，該名金主承受來自政商界友人的強大抨擊壓力，指責、追問他為何金援黃國昌？因此在應訊時全盤托出金援黃國昌整個脈絡。

報導指出，該台派金主指稱，黃國昌才是掌控凱思國際的實際負責人，掛名的李麗娟只是聽命行事的人頭。該金主作證時提及，這幾年陸續提供給黃國昌的銀彈奧援已逼近億元，且每一筆錢都有金流紀錄，他2022年在黃國昌再三請求下，曾匯款1千萬元至「凱思國際」，之後即遭轉注資《民報》（現已更換經營團隊，與黃國昌無關），證明黃就是掌控凱思國際的實際負責人。

知情人士透露，該名金主向辦案人員表示，自己對黃的索要可說是有求必應，宛如土地公，二人互動也非常緊密，堪稱是黃國昌最大的金主，但該金主從未指揮、聯繫狗仔，根本不認識狗仔，更不知道凱思國際是豢養狗仔的大本營，是應黃國昌請求才匯款至凱思國際，完全不知道黃國昌指揮狗仔跟拍政敵。

