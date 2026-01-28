關鍵證詞曝！重機騎士行經案發地 台64丟包案改列「重大刑案」

台64線丟包案疑雲重重，警方改列重大刑案偵辦。翻攝畫面

擁有知名國立大學雙學位的25歲溫姓替代役男，25日凌晨因搭乘多元計程車時出現踢椅背、車門等行為，遭46歲林姓司機丟包後躺在路面，被4輛行經車輛輾斃，由於全案疑點重重，檢警昨解剖死者遺體釐清死因及體內是否含酒精、毒物反應後，全案改列「重大刑案」，而在意外發生前，曾有重機騎士行經該路段，但他表示並未留意溫男在內側車道的情況。

由於林男車內行車記錄器僅收錄到疑似踢車門或椅背的「叩、叩、叩」聲響，以及林男告知對方停止行為以及喝令對方下車的內容，溫男則全程未發一語，加上司機也曾下車，家屬質疑，溫男可能是被拖下車，這也是警方後續追查重點。

因案發路段並未裝設道路監視器，讓整起案件撲朔迷離，為還原真相，警方深入追查發現，溫男遭輾斃前1分鐘，曾有1名重機騎士行經該路段，但他向警方表示，當時自己騎乘於外側車道，因車速及視野的關係，並未留意到在內側車道的溫男是站立或倒臥在車道上。

由於全案仍有疑點，檢警除解剖死者遺體並採集檢體送驗外，此案已從車禍事故改列為重大刑案，並將林男行車記錄器進行「數位鑑識」，以釐清案件真相。



