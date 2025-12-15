關鍵金流曝光！黃國昌實際掌控「凱思」、《民報》指揮狗仔 「道德長城」人設崩毀

民眾黨主席黃國昌狗仔門風暴愈演愈烈，關鍵金主及金流已被檢調掌握，恐讓他「道德長城」的人設徹底崩毀。資料照片

民眾黨主席黃國昌因「狗仔門」風波燒出涉貪醜聞，根據《鏡週刊》報導，檢調已經掌握1名傳產金主證詞及關鍵金流，證實2022年曾受黃請託，匯款1千萬元至「凱思國際」，隨後又將此筆資金轉資助《民報》，坐實黃國昌為凱思及民報的實際掌控者；檢調也另外掌握他涉收受鏡電視前董座資金及臺雅集團匯款事證，養狗仔以「揭弊之名行打擊政敵之實」的偷拍醜聞加上不法涉貪，讓黃國昌「道德長城」、「戰神」的正義人設徹底崩毀。

本月11日，北檢首度以被告身分約談前中央社記者謝幸恩，讓媒體焦點集中在這名黃國昌的「狗仔頭」身上，雖訊後被諭知無保請回，黃國昌也砲轟台灣司法墮落，還對謝遭約談一事表示「心疼的不得了」，不過1名過去與黃國昌往來密切的傳產金主，卻早已在近日悄悄赴檢調單位製作筆錄，全盤托出過去金援黃國昌的事實，也證實黃即為掌控凱思國際的實際負責人，掛名的李麗娟不過是聽命行事的人頭。

《鏡週刊》掌握知情商界人士說法，該名「台派」傳產金主因為金援黃國昌的事情曝光後，承受來自政商界友人的抨擊壓力，指責追問他為何金援黃，因此讓他在應訊時，全盤托出過去金援過程的完整脈絡，也對於過去幾年金援黃國昌之舉毫不避諱。

前中央社記者、黃國昌「狗仔頭」謝幸恩日前以被告身分遭北檢約談。資料照片

該名金主向檢調表示，當初受到綠營決策高層出面拜託，不要讓不支持民進黨的力量轉而支持國民黨，因此希望能夠贊助2015年投入汐止參選立委的黃國昌，因此讓他對黃可說是有求必應，而2人的互動也非常緊密，只是事情走向演變至今，讓黃國昌從當初當選上立委的「台派戰神」，逐漸「走鐘」與親中的國民黨站在同一戰線。

知情人士也透露，該名金主作證時提到，近年奧援黃國昌的銀彈已逼近億元，且每筆錢都有金流紀錄，2022年在黃國昌再三請求下，匯款1千萬元至凱思國際，但這筆錢隨後及匯入《民報》，形同凱思國際投資《民報》。

這筆錢的內幕則是，該年4月，黃國昌委由共同創立揭弊者協會的好友張晉源接任《民報》董事長，但因資金燒很兇，所以原本黃是希望金主能夠投資到《民報》，但因金主擔心成為錢坑而拒絕，所以最後黃國昌是以週轉為名，向金主借款1千萬元，金主因拗不過黃國昌一再拜託，因此在當年中旬，依黃指定匯入凱思國際帳戶，後隨便流向《民報》。

根據金主證詞及相關金流，加上凱思掛名負責人李麗娟與《民報》張晉源2人根本互不認識，黃國昌成為兩者之間唯一的交集，種種證據及跡象也坐實他才是凱思及民報背後的實際掌控者，凱思國際更成為黃隱匿資金的洗錢工具。



