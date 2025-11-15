關鍵錄音檔曝！館長認誤判情勢「才到中國找機會」：表現夠好錢就到位

娛樂中心／李紹宏報導

館長陳之漢在毀滅級爆料中被質疑收受中國資金。根據曝光的對話紀錄，館長坦言此前「誤判情勢」，並計畫前往中國尋找機會。當公司總監追問「錢什麼時候會進來？」時，館長回覆：「這個喔...就要看我怎麼表現。」此段對話成為外界質疑其資金來源的關鍵。

館長近日遭到毀滅式爆料，現在關鍵錄音檔曝光。（圖／翻攝自臉書）

成吉思汗健身俱樂部近日爆發震撼彈，三位前高層人士——包括元老級員工「大師兄」李慶元、公司總監吳明鑒以及高階主管「小偉」——聯合出面大爆「館長」陳之漢的黑歷史。其中，「小偉」嚴正指控曾遭受館長及其妻子「館嫂」的性騷擾。

更引發外界對館長立場質疑的，是總監吳明鑒與館長的對話錄音。這段對話暗示館長赴中國的行程可能涉及收受中國資金。對話中，高層曾告誡館長，過度與中國深入連結，已讓成吉思汗被外界視為「中國健身房」，甚至有高達近65％的民眾認為館長「投共」。館長則坦言先前是「誤判形勢」，並強調自己目前正積極在中國「找機會」。

之後，吳明鑒追問「什麼時候錢才會到位？」館長稱「這個喔...可能要看我怎麼表現」，並進一步解釋中國官方會先安排官方行程，之後就「回去看你會怎麼表現」這番說詞讓外界質疑，館長的中國行可能是一場配合演出，以換取資金或在中國發展的許可。

此外，四叉貓在Threads上整理錄音檔內容，指出館長近年來因表態支持黃國昌、柯文哲及民眾黨等政治人物，導致其市場逐漸縮小，生意出現虧損。四叉貓稱，館長不僅出現資金缺口，還被迫賣房補貼。為求生機，館長轉而與對岸國台辦洽談合作直播，條件是其「演出符合期待」便可被允許在中國開設公司。然而，此舉卻導致台灣民眾質疑其健身房為「中國健身房」，使招募業務陷入多重危機。



