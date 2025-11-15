關鍵錄音檔曝！館長認誤判情勢「才到中國找機會」：表現夠好錢就到位
娛樂中心／李紹宏報導
館長陳之漢在毀滅級爆料中被質疑收受中國資金。根據曝光的對話紀錄，館長坦言此前「誤判情勢」，並計畫前往中國尋找機會。當公司總監追問「錢什麼時候會進來？」時，館長回覆：「這個喔...就要看我怎麼表現。」此段對話成為外界質疑其資金來源的關鍵。
成吉思汗健身俱樂部近日爆發震撼彈，三位前高層人士——包括元老級員工「大師兄」李慶元、公司總監吳明鑒以及高階主管「小偉」——聯合出面大爆「館長」陳之漢的黑歷史。其中，「小偉」嚴正指控曾遭受館長及其妻子「館嫂」的性騷擾。
更引發外界對館長立場質疑的，是總監吳明鑒與館長的對話錄音。這段對話暗示館長赴中國的行程可能涉及收受中國資金。對話中，高層曾告誡館長，過度與中國深入連結，已讓成吉思汗被外界視為「中國健身房」，甚至有高達近65％的民眾認為館長「投共」。館長則坦言先前是「誤判形勢」，並強調自己目前正積極在中國「找機會」。
之後，吳明鑒追問「什麼時候錢才會到位？」館長稱「這個喔...可能要看我怎麼表現」，並進一步解釋中國官方會先安排官方行程，之後就「回去看你會怎麼表現」這番說詞讓外界質疑，館長的中國行可能是一場配合演出，以換取資金或在中國發展的許可。
此外，四叉貓在Threads上整理錄音檔內容，指出館長近年來因表態支持黃國昌、柯文哲及民眾黨等政治人物，導致其市場逐漸縮小，生意出現虧損。四叉貓稱，館長不僅出現資金缺口，還被迫賣房補貼。為求生機，館長轉而與對岸國台辦洽談合作直播，條件是其「演出符合期待」便可被允許在中國開設公司。然而，此舉卻導致台灣民眾質疑其健身房為「中國健身房」，使招募業務陷入多重危機。
更多三立新聞網報導
被館長反擊「討2千萬封口費」嗆恐嚇！大師兄親回：即將有更猛爆料
台積電Logo「神秘11黑點」是啥？資深員工曝感人原因：難怪變護國神山
變冷番薯！入秋最強冷空氣要來了 北部、東北部「這2天」恐探12度
說好的反日？《鬼滅》在中國票房超過9.9億台幣 網酸爆：身體挺誠實嘛
其他人也在看
做大腸鏡前一定要看！「低渣飲食清單」1圖看懂 這些食物絕對不能碰
最近身邊越來越多人開始安排做大腸鏡，但很多人一聽到要檢查就緊張到不行！其實，只要前幾天執行低渣飲食，整個過程不但順利，還能讓醫師檢查更清楚。營養師高敏敏指出，簡單來說就是少纖維、少殘渣、好消化的飲食，幫助腸道在檢查前徹底清乾淨！ ▲全穀雜糧類腸鏡前幾天建議改吃「精緻澱粉」讓腸胃更輕鬆．可以吃：白飯、白麵條、白土司．避免吃：糙米、玉米、燕麥、地瓜等含纖維穀類 ▲豆魚蛋肉類選擇軟嫩、易消化的蛋白質最合適．可以吃：魚肉、瘦肉、水煮蛋、豆腐．避免吃：煎的、炸的、不熟或太韌的肉類▲飲品類檢查前飲品也要注意顏色與成分．可以喝：運動飲料、蜂蜜水、椰子汁等，無渣無色飲品．避免喝：牛奶、優酪乳、乳酪等乳製品 ▲蔬菜類蔬菜不代表都能吃，要選「嫩葉菜」族群．可以吃：菠菜、小黃瓜、香菇．避免吃：竹筍、菜梗、芹菜等粗纖維蔬菜▲水果類果肉軟、水分多的水果比較適合．可以吃：木瓜、哈密瓜、荔枝、西瓜．避免吃：黑棗、芭樂、百香果、柿子等高纖水果▲烹調方式．建議：水煮、汆燙、蒸煮、清炒．避免：煎、烤、炸 高敏敏提醒，放進嘴裡需要「咬很多下」的食物，通常都不適合！記得「少渣、軟質、清淡」是原則，吃平常的五到七分飽即可。此外常春月刊 ・ 1 天前
棒球YTR頻道遭下架！台南Josh估：至少賺2千萬
體育中心／李明融報導知名棒球YouTuber「小哥的棒球夾克」日前因版權問題，主頻道與中職副頻道在12日遭到「永久關停」，消息曝光之後，大批網友拍手叫好，原因是頻道成立5年時間，影片使用的畫面都沒有取得授權，在「幾乎0成本」的狀況下賺取流量營利，導致許多網友質疑，該頻道在長期規避授權金的行為下，獲取了巨額的不當利益。對此，過去曾經遭遇「版權問題」的棒球YouTuber台南Josh便上傳新影片分享自己的看法，並透露從「小哥的棒球夾克」的觀看流量來估算，至少賺進2000萬收入。FTV Sports ・ 1 天前
醫起看／女喉嚨痛「像被掐」 延誤治療恐永久受損
醫起看／女喉嚨痛「像被掐」 延誤治療恐永久受損EBC東森新聞 ・ 15 小時前
挺台美國前眾院議長裴洛西 明年退休 國會抗川陣營失大將
美國前眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）決定本屆眾議員任期在明年底結束後，不再尋求連任，結束數十年政治生涯。期間最受矚目的，除了與川普正面對抗外，莫過於三年前不顧中國大陸警告而高調訪問台灣，並與時任總統蔡英文見面。工商時報 ・ 2 小時前
美律 三大法人抬轎
美律（2439）上周五受大盤重挫影響，股價略微下跌，收在112元，跌幅0.88％，不過上周在三大法人買超逾7千張拉抬下，單周漲幅1.36％，周成交量近1.7萬張，顯示短線買盤回補。工商時報 ・ 2 小時前
市場樂觀派預期 記憶體 長線超級循環未變
記憶體族群近日利空消息不斷，包括「現貨價漲幅收斂」、雲端服務業者（CSP）為年底稅務優惠集中拉貨、以及日本記憶體大廠鎧俠財報不如預期，台股記憶體族群股價大幅回檔，市場也開始質疑這波漲價循環是否已進入尾聲。工商時報 ・ 2 小時前
中國外交部籲「暫勿前往日本」 台灣人嗨喊：第一次這麼支持中國
中國外交部在該公告中表示，今年以來日本社會治安惡化，針對中國公民的違法犯罪案件頻傳，並指出多起在日中國公民遭襲事件尚未破案，導致整體安全情勢持續惡化。此外，中方批評，日本政府近期針對台灣問題發表「露骨挑釁言論」，進一步破壞兩國人員交流氛圍，並對在日中國公...CTWANT ・ 1 天前
跳票？中國大陸對美實際黃豆採購量 迄今較承諾嚴重短少近40倍
美國農業部釋出最新數據，使外界嚴重懷疑，中國大陸是否會兌現上月川習會談成的大規模黃豆採購承諾。聯合新聞網 ・ 9 小時前
台北上海雙城論壇又傳變數 蔣萬安：多年交流不必被複雜化
台北與上海原訂年底舉行的雙城論壇因延期而時間遲遲未定，台北市長蔣萬安今天（15日）受訪表示，市府始終以「對等、尊嚴、善意、互惠」推動交流，也強調雙方合作多年，本就不需要被外界因素搞得太複雜。他重申這項中廣新聞網 ・ 13 小時前
中國狂做器官移植！他外流「超毛內幕」要台灣注意 網嚇：難怪館長…
國際中心／綜合報導中國昆明一家醫院在16小時內、動員上百名醫護完成31台器官相關手術，引爆外界強烈議論。大量網友質疑「器官到底從哪來？」討論在網路快速延燒，不少人直呼「也太毛了吧」。YouTuber「老北京茶館幽默時政」也加入點評，甚至對支持兩岸統一的台灣民眾喊話：「這次真的要想清楚！」這番話再度引發聯想，有網友想到日前館長曾在直播提到自己的身體狀況，驚嘆「難怪館長…」。民視 ・ 1 天前
館長猛料延燒！稱台灣10000%被打引微博熱議
[NOWnews今日新聞]網紅「館長」陳之漢近日遭前員工爆料，稱被館長要求拍個人私密部位、「睡館嫂」等離譜性騷擾、NTR、私德爭議，不只引發台灣網友熱議，還傳到中國社群平台「微博」。而館長日前在直播中...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前
錄音檔曝光！館長「被問1事」 開譙汪小菲、蔡衍明
網紅「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元及高階主管小偉毀滅式爆料，指控館長性騷擾、要求小偉傳私密照，其中一段錄音檔中可聽到，館長大罵旺旺集團董事長蔡衍明「裝肖維」、中國商人汪小菲是「喝酒的咖」，同樣引發網友關注。太報 ・ 11 小時前
經典賽》日本陷「雙重危機」三巨頭若缺席 恐成史上最冷清一屆
明年3月登場的世界棒球經典賽（WBC）被視為日本隊挑戰二連霸的重要舞台，卻在開賽前陷入主力球星可能缺席、轉播權又引發民怨的「雙重危機」。中時新聞網 ・ 1 天前
中1.2億爽過頭！66歲阿北瞞妻裝窮半年 半年後崩潰了
中1.2億爽過頭！66歲阿北瞞妻裝窮半年 半年後崩潰了EBC東森新聞 ・ 22 小時前
館長遭兄弟「毀滅式爆料」！8大惡行全曝光 專家傻眼：到底做人多差？
館長（陳之漢）昨（14）日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，李慶元公布錄音檔稱館長不僅介入人家感情，還要求小偉傳私密照，暗示要「三人行」。對此，科技專家許美華表示，其實在正常情況下，兄弟圈是講求江湖道義的，好奇「館長做人是做到多差？對待兄弟是有多不夠意思？昔日跟他稱兄道弟的哥們才會這樣出來爆料？」三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
73歲洪金寶爆注射2液體回春！知情人士曝：權貴都在用
娛樂中心／綜合報導62歲中國武打巨星李連杰近年來雖然已淡出螢幕，但身體狀況一直引發關注，過去曾爆出健康危機、開刀住院的他，沒想到近期卻大回春，因此網路上開始傳出他「換心臟回春」的消息。而在近日，同樣有著健康問題的男星洪金寶，過去外出大多都要靠輪椅代步，沒想到狀態也大回春，引發眾多網友揣測，不只說2人做了「換心手術」，更傳出他們「注射2神秘液體」，陰謀論不斷瘋傳。民視 ・ 1 天前
台灣人注意！醫勸「市場超夯3種魚」別吃了 曝1關鍵：恐加速失智、罹癌
台灣四面環海，海鮮「尚青」又肥美好吃，成為不少家庭和外食族的心頭好。不過小心別亂吃太多，尤其不少飲食含有重金屬，會讓身體受損。有醫師警告，台灣人喜歡的3種魚「鮪魚、鯊魚肉、旗魚」等深海魚類因為重金屬成分含量高，需要盡量避免，否則可能會加速失智，還會增加罹癌風險！三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
全球NAND Flash三哥股價慘崩23％ 記憶體大黑馬為何一夕爆雷？
全球第三大儲存型快閃記憶體（NAND Flash）供應商日本鎧俠（Kioxia）上季財報爆雷，7~9月淨利驟減6成，致今（14）日股價重挫23%，成為市場焦點。業界人士指出，鎧俠表現不如預期，可能與其對蘋果提供NAND晶片時所簽訂的「固定價格協議」有關，美光將於下月公布11月營收，屆時可望再度檢驗記憶體族群的整體需求狀況。中時財經即時 ・ 1 天前
棒球》日本強化試合傳捷報！ 日本武士隊11比4力退強敵韓國
2025日本武士強化試合今天（15日）在東京巨蛋熱烈開打，日本隊中繼投手森浦大輔雖遭到韓國連續2支全壘打的重擊，讓對手先馳得點，但有著打線全場12支安打、海灌11分的援護，最終日本隊以11比4取得強化試合的首場勝利。Yahoo奇摩運動 ・ 9 小時前
撿到寶！全家羽絨外套竟只賣298元 內行人認出是日系聯名款
這名網友於14日在Threads發文表示，在上班途中經過全家門市時，意外看到羽絨外套正在進行出清優惠，價格僅298元，毫不猶豫立即購入一件。另一名網友則分享，為了搶購這款超值商品，當天早上特地跑遍附近四間全家便利商店，雖未見到羽絨外套，但發現羽絨背心也同步特價，單件...CTWANT ・ 14 小時前