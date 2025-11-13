關鍵音檔呢？三接工程經費疑雲再起 中油表態：全力配合檢調釐清事實

媒體報導中油三接2期工程浮報百億元工程費，中油表態，全力配合調查。 圖為三接工程棧橋及儲槽。中油提供



《鏡週刊》日前報導中油三接2期工程經費浮報百億元，輿論連日延燒。經濟部長龔明鑫表態，既然有新事證就來查，今天也重申，已交由政風單位及檢調；中油公司今（13）日則透過新聞稿表示，中油已再次啟動三接外推防波堤工程案行政調查，全力配合檢調釐清相關事實。

不過，中油也表示，迄今尚未取得媒體報導所稱錄音檔等相關新事證以認定事實真偽；對於經過證實為惡意損害公司聲譽的行為，將採取適當法律途徑。

龔明鑫今天下午主持經濟部部務會議，他會前受訪時再被問及三接2期工程疑雲，龔明鑫說，已重啟調查中，尊重廉政單位的獨立調查權，在此階段也不宜關切過問太多，但只要有需要什麼樣的資料，經濟部與中油公司都會全力支持並提供。

台灣中油則嚴正澄清，三接2期工程採購作業程序均依照《政府採購法》辦理，預算編列係委託專業顧問公司市場訪價，經公開閱覽等程序、並參酌歷往相似工程決標契約單價、營建物價指數、物價波動影響等因素，綜整考量及審核合理性後，據以編列招標預算金額，外界指稱「預算由百億元暴增至253億元」並非事實。

中油表示，為穩定國內用氣成長需求並維護藻礁生態，落實三接與環境共榮，行政院2021年宣布「三接外推方案」，台灣中油據此規劃外推方案之外廓防波堤新建工程等三項工程。各項工程總經費皆在經濟部及行政院核定的投資計畫預算額度內，不僅預算編列程序嚴謹，更無所謂預算暴增及浮報之情事。

中油強調，外推方案之外廓防波堤新建工程為一離岸堤的配置與施工，人機料運補不易，且施工位置水域較深，施工難度高，與原「建港及圍堤造地工程」的施工內容、工程量體與施工難度差異甚大，僅以工程契約金額相比有失公允。

對於近日外界對本案的關切，台灣中油已再次啟動行政調查，惟目前尚未取得媒體報導所稱錄音檔等相關新事證以認定事實真偽，後續將全力配合檢調等政府機關釐清相關事實。對於經過證實為惡意損害公司聲譽的行為，將採取適當法律途徑，以正視聽並維護公司權益及聲譽。

據《鏡週刊》報導， 中油三接2期工程的預算金額，從原本工程界推估的94億元，在中油高層「中油錢最多、都不欠（缺）錢」明示下，工程經費浮報百億元。

《鏡週刊》報導並指，已取得知情廠商談話錄音檔，內容直指中油高層授意廠商拉抬工程費，相關音檔及告發狀日前已送交檢調，讓這起攸關全台能源轉型的重大建設，在啟用前恐蒙上逾百億元預算浮報陰影。

