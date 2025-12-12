關鍵「雙鐵」審議通過 吳宗憲：持續讓宜蘭走新路

宜蘭「鐵路高架化」與「高鐵延伸宜蘭」雙雙獲國發會審議通過，接下來只待最終行政院拍版。立委吳宗憲強調，重大建設要前進，民意不能缺席；執政黨不做的，他來做。（吳宗憲服務處提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

「鐵路高架化」與「高鐵延伸宜蘭」十一日雙雙獲國發會審議通過，正式跨過一個關鍵門檻，接下來只待最終行政院拍版。立委吳宗憲透過新聞稿強調，重大建設要前進，民意不能缺席；執政黨不做的，他來做。

吳宗憲說，他真心為這進展感到欣慰，但更清楚：這並不只是「行政院同意」的新聞，而是大家過去長時間努力、中央地方奔走，不停溝通、要求進度，累積而來的成果。

高鐵延伸宜蘭是重大建設，但多年來停滯且爭議未解，最大問題就是「政府不溝通」。僅草草辦一場公聽會，讓地方對路線、拆遷補償、環境影響等充滿疑慮。他率先在委員會要求交通部，必須在各受影響鄉鎮舉辦公聽會。高鐵議題：我做的，就是補上政府沒做的溝通。

吳宗憲表示，鐵路高架化走了十多年，他上任立委後，多次與中央機關協調，要求在技術、路線與經費等等面向上都必須給宜蘭更多支持。國發會終於通過並「支持調降地方配合款」，是正確的方向；但未來他仍會持續爭取更多中央挹注，避免讓宜蘭人債留子孫。他會持續要求中央加速後續審查程序，讓工程確定時程與經費，儘速動工。

吳宗憲說，這次「雙鐵」通過審查，加上上月底「台六二線延伸宜蘭」可行性評估通過宜蘭交通三大瓶頸，正式往前跨出了重要一步。他強調，有交通，才有產業，才有觀光財，才有年輕人，宜蘭才有未來，交通是宜蘭所有未來的起點。