關鍵12分鐘曝光！頂大學霸被丟包前未發一語 檢警追「遭拖下車」可能性

檢警今解剖溫男遺體，釐清體內是否有酒精或藥物反應。翻攝畫面

擁有知名國立大學雙學士學位的25歲溫姓替代役男，25日凌晨搭乘多元計程車時，與46歲林姓司機發生口角，最後被丟包在台64線快速道路，後因躺在車道上，遭4輛行經車輛輾斃，不過整起案件現在疑雲重重，根據計程車的行車紀錄器，溫男上車到下車僅短短12分鐘，但全程未發一語，僅傳出疑似踢車門跟椅背的聲響，後來就被趕下車，檢警今（27日）解剖遺體，追查體內是否有藥物或酒精反應，釐清是否有被拖下車的可能性。

據了解，案發當晚凌晨2點多，溫男透過手機APP叫車，要從北市文山區興隆路2段搭回板橋長江路一帶，溫男上車後的前10分鐘，車內並無任何狀況，但在第11分鐘起，林姓司機突然告知溫男，「先生請不要踢我椅背跟車門」，隨後又連續傳出疑似敲擊的聲響，疑似溫男踢車門及椅背。

廣告 廣告

在聲響傳出後，林男再度向溫男表示，「你可以躺下但不要踹」，接著林男就情緒失控飆罵髒話，並要求溫男「你給我下車」，而溫男就在凌晨2點19分左右被丟包在快速道路上，從上車到下車僅短短12分鐘，且全程不發一語。

溫男遭丟包快速道路，被4輛行經車輛輾斃。翻攝畫面

林男將溫男趕下車後便駛離現場，但再開了約1分鐘後，隨即打電話向警方報案，表示有人躺在台64線車道上，警方趕到現場時，溫男已遭4輛自小客車先後輾過，造成頭顱破裂、全身多處骨折明顯死亡，後續警方通知林男及另4名駕駛到案說明，並依過失致死罪嫌移送，檢方複訊後，諭知5人分別以1萬元或5萬元交保。

為釐清確切案情，檢警今日上午會同法醫前往殯儀館解剖遺體，並採集內臟組織及血液化驗，要釐清溫男體內是否有藥物或酒精反應，同時追查溫男究竟是自行下車或有被人拖下車的可能性，不過化驗報告需等約2個月才會出爐。



回到原文

更多鏡報報導

頂大學霸搭車被丟包遭4車輾斃 家屬疑生前未飲酒...淚求解剖結果

三觀崩毀！金山兄妹亂倫10天4次 狼兄竟對13歲胞妹伸狼爪

蘆洲逆子屠雙親！客廳滿地鮮血無處站立 老母頭顱凹陷死狀極慘

年終4.4個月卻想哭！台銀女曝「實領金額」淚崩：買房不敢想 看這行破百萬超羨慕