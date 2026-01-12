關鍵75秒！濟州空難黑盒子錄音曝光 「遭5萬隻鳥擊」機師絕望求救

發生在2024年12月29日的濟州航空空難，調查報告出爐。據報告指出，飛機降落時，飛機下面竟然有超過五萬隻鳥群。

南韓濟州航空編號7C2216航班，在2024年12月29日發生嚴重空難事件，造成機上181名乘員，只有2人生還，其餘179人全數罹難。南韓「航空鐵道事故調查委員會」日前公開黑盒子錄音，揭露班機失事前75秒，遭到5萬隻大規模鳥群襲擊，機長雖然依照緊急手冊試圖挽救飛機，但仍然無力回天。（葉柏毅報導）

據南韓媒體報導，南韓濟州空難特別調查委員會成員之一：南韓國民力量黨議員金素喜，公布事故調查委員會的聽證資料，其中包括事故當下關鍵75秒的對話內容。根據資料，這起事故發生的時候，副駕駛發現有大規模鳥群，並且大喊「鳥！有超級多隻鳥！」。據調查單位推估，當時逼近跑道的鳥群數量，多達5萬隻。

機長隨後宣佈放棄著陸，並進行重飛，不過僅僅過了6秒，黑盒子便錄下劇烈撞擊聲，與機長的痛苦呻吟聲。儘管機組員在判定機身遭受「致命損傷」，並且在15秒內迅速切換手動控制等緊急程序之後，飛機仍然因為動力喪失，在發出求救訊號之後，仍然不幸撞上跑道端的導航設施。

除了鳥擊影響，調查報告也將焦點轉向事發機場務安機場的「定位信標」設置結構。調查委員會指出，雖然相關設施位置，符合距離規範，但並沒有遵循「易碎且高度極小化」的安全準則，而是架設在堅固的混凝土堆上，導致事故機撞擊後，損害更加嚴重。