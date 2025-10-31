關門滿月！美國政府停擺持續 恐釀嚴重政經風暴

即時中心／林耿郁報導

美國聯邦政府自10月1日起關門，至今已滿一個月，國會兩黨在預算法案上依舊僵持不下，數百萬民眾、公務員生活陷入嚴重困境。隨著冬季來臨，糧食、取暖、軍人薪資等關鍵支出陸續告罄，政治與經濟恐全面動盪。

惡鬥持續！隨著美國政府關門滿一個月，BBC整理五大負面影響：

一、糧食援助中斷在即

全美超過4,000萬人仰賴「補充營養援助計畫」（SNAP，俗稱食物券）維持基本生活。

該計畫資金雖已撐過前四個星期，但依據川普政府公告，經費將於11月1日用罄；屆時恐首次出現自食物券制度成立以來，首次全面停發的狀況。

多州政府已宣布緊急應變，紐約州長霍楚（Kathy Hochul）於10月30日宣布進入「糧食援助緊急狀態」，協助約300萬名可能失去補助的紐約人，繼續有券可領、有飯可吃。

二、百萬大軍無薪衛國

若聯邦預算遲未通過，超過130萬名現役美軍本週將無法領薪。五角大廈雖暫時從軍事住房基金、研發與採購預算中挪用經費應急，但補助僅約每人100美元（約3,074元新台幣），完全是杯水車薪。

研究機構Rand指出，四分之一的軍人家庭處於糧食不安全狀態，15%依賴食物銀行或社會救助。

三、取暖補助停擺 「路有凍死骨」恐成真

約600萬低收入家庭仰賴「低收入家庭能源援助計畫」（LIHEAP）補貼冬季燃料與電費。

該補助原定11月中發放，如今恐延遲或中斷。目前北方氣溫已驟降，學者警告若政府不復工，就無法宣布取暖禁斷令（moratorium），屆時將有數千人因為暖氣遭切斷，直接面臨嚴寒威脅。

四、文職員工「做功德」擴大

數十萬聯邦文職人員已連續數週未領薪。據「兩黨政策中心」（Bipartisan Policy Center）估算，若關門持續至12月1日，約4、5百萬筆薪資將延後發放，總金額高達210億美元（約6,456.6億新台幣），影響經濟甚鉅。

目前已有聯邦員工在華盛頓特區排隊領取食物救濟，部分州府更傳出員工只能依靠貸款周轉度日。

五、航空延誤惡化 空管無薪顧飛機

數千名空中交通管制員被列為「必要人員」，被迫無薪上班。隨著部分航管員「病假抗議」或兼職補貼收入，全美航班延誤已大幅增加。

運輸部長達菲（Sean Duffy）警告，若狀況惡化，將啟動紀律處分；但「有功無賞、打破要賠」的情況，恐進一步惡化飛航安全。

經濟衝擊：每週GDP損失150億美元

白宮內部評估指出，政府每關門一週，美國GDP損失約150億美元（約4,612億新台幣），若停擺延續至年底，加上其他外圍因素，經濟損失將「難以測算」。

此外，美國司法系統已開始裁撤文職人員，部分法院案件無法開庭；FBI調查、經濟數據發布（就業、通膨等）亦因預算凍結而停擺。

分析指出，若長期無法恢復，將削弱市場對美國政策的信任與預測能力。

民意壓力升高

川普堅稱，關門責任在民主黨拒絕配合削減開支，並重申「為了保護納稅人利益，政府寧可暫時關門」。

美國廣播公司（ABC News）最新民調，多數民眾認為共和黨及川普應為停擺負全責，對政府信心降至歷史新低。

