關門40天！ 聯邦政府重啟有譜 川普喊「快結束了」





根據《CNN》報導，美國參議院以60票對40票的跨黨派表決結果，通過一項臨時撥款法案，為結束美國史上最長的政府關門踏出關鍵一步，事後總統川普也在白宮向媒體表示，看起來離結束政府停擺「越來越近了」。

《CNN》報導指出，參議院已達成跨黨派協議，暫時延長政府資金至明年1月30日，同時計畫於12月針對《平價醫療法案》（Affordable Care Act）相關法案進行表決，法案接下來將送交眾議院表決，若獲通過將送交川普簽署生效，屆時美國政府停擺將宣告結束。

根據知情人士說法，至少8名民主黨中間派參議員與共和黨領袖及白宮達成協議，同意支持重新開放政府，以換取日後就《平價醫療法案》（Affordable Care Act）補貼延長進行表決。

消息人士指稱，該協議包括撤銷川普在停擺期間解僱聯邦員工的決定，並包含防止未來再次發生此類事件的條款。此外，該協議還將確保食品券計畫的資金持續到2026財年。

報導提到，該協議由民主黨參議員金恩（Angus King）、夏欣（Jeanne Shaheen）及哈桑（Maggie Hassan）代表黨團協商完成，其中維吉尼亞州的民主黨參議員提姆卡恩（Tim Kaine）表示，他支持該法案的部分原因，主要是白宮同意撤回停擺期間對聯邦員工的大規模解雇，並確保所有受影響的公務員將獲得補發薪資。

不過也有人持反對觀點，由於法案並未納入具體的補貼延長承諾，引發民主黨內自由派強烈反彈，例如康乃狄克州的議員理查布魯門索（Richard Blumenthal）就揚言抵制，「若沒有具體的醫療補貼方案，我不會支持。」

眾議院方面民主黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）也明確表示反對，他強調眾院民主黨團「不會支持任何未延長健保稅收抵免的共和黨支出法案」，並承諾將全力阻止該法案在眾院通過。

儘管仍須眾院達成共識，但川普對終結政府停擺相當樂觀，他在9日晚間返回白宮時向記者表示，「看起來我們離結束政府關門越來越近了，你們很快就會知道結果。」

