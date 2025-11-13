關門43天 美政府重啟 被裁公務員復職 航空亂象待解
美國政府關門43天，終於在12日落幕，總統川普簽署撥款法案生效，政府即刻重啟。眾議院表決讓政府重開的「延長撥款」法案，在6名民主黨議員倒戈下通過，政府支出可以延長到明年1月，關門期間被開除的公務員也可以重回崗位，無薪假員工將追回薪水，食物券補助也恢復發放。不過美國大亂的航空交通，無法在短時間內恢復，FAA仍持續取消航班。
美國史上最長43天政府關門，終於在12日落幕，總統川普簽署撥款法案生效，聯邦政府即刻開始重啟。
美國總統 川普：「我簽名後，聯邦政府開始恢復運作。」
眾議院表決讓政府重開的「延長撥款」法案，最後以222票贊成，209票反對通過；共有6名民主黨籍議員倒戈，支持法案過關。美國民眾鬆了一口氣，總統川普則宣稱勝利，不受民主黨的勒索。
美國總統 川普：「43天，國會民主黨讓美國政府關門，他們勒索美國納稅人數千億美金。今天我們傳達清楚訊息，我們不會屈服於勒索，就是這麼一回事。」
「延長撥款」法案內容包括：撥款給政府支出到明年1月，另外還有三項個別支出法案，撥款給農業、軍事建設、退伍軍人和立法機構等單位；關門期間遭開除的公務員可以重回崗位，放無薪假的員工可以追回薪資。政府也將恢復食物券補助，直到2026財政年度結束，4千萬民眾有望這星期前就拿到食物津貼。
北卡羅來納州州長 斯坦：「看起來華盛頓將通過法案，希望食物券補助這周結束前就能發放。」
不過有些事情不是有錢就能馬上解決，像是航空交通大亂的問題，FAA持續取消航班，儘管政府重開後48小時內，機場員工就能拿回七成薪資，但還是無法補足航管人員缺口，運輸部長表示，感恩節前恐怕都無法恢復正常。
美國運輸部長 達菲：「我們擔心無法在(政府重開)頭一天，就讓航管員立刻回到塔台工作。」
國會預算辦公室統計，政府關門六周將衝擊今年第四季GDP成長，下降1.5%，造成110億美金經濟活動損失；不過重開後馬上就能刺激明年第一季的成長，增加2.2%。美國股市周三開盤，漲跌互見，道瓊工業指數創新高；以科技類為主的納斯達克指數，因為AI泡沫化的疑慮，收盤持續走跌。
投資分析師 Kevin Nicholson：「我想今天激勵主要指數上漲的力量，是政府結束關門的消息，我想有一小部分是感到興奮，因為又可以看到政府公布的經濟數據了，至少工業市場是這樣，看看道瓊指數就知道了。」
政府關門起因，是兩黨對各自提出的預算案僵持不下，關鍵的分歧是「可負擔健保」補助將在年底到期，川普不願再繼續補助；民主黨堅持不補助就不通過撥款法案，只是僵持了43天的結果，民主黨議員倒戈妥協，最後沒有達成目標。
民主黨眾議員 普萊絲莉：「每一個美國人都有失去過得癌症的親屬，但你們卻投票拒絕救命的癌症治療和研究，共和黨以多數控制了參眾兩院還有白宮，卻用權力讓傷害民眾，讓他們更飢餓、病更重，更加不安全。」
但兩黨已協商好，參議院稍後將單獨針對這項議題進行表決，民主黨說抗爭還沒有結束。
眾議院少數黨領袖 傑佛瑞斯：「我們對你們的承諾不變，民主黨會繼續奮鬥，讓大家更可以負擔生活，眾議院民主黨議員會繼續就共和黨健保危機，持續抗爭，我們會延長可負擔健保補助。這場戰鬥還沒結束，只是剛開始而已。」
新通過的撥款法案，共和黨在表決前偷偷塞進了一項條款，允許參議員追溯起訴司法部，在2021年國會暴動事件期間，調查他們的電話記錄，提供每人50萬美金的訴訟費，民主黨事後發現氣得跳腳，計畫日後刪掉這一條款。
政府停擺沒有贏家，最新民調顯示，50%民眾認為要怪共和黨，47%要怪民主黨，這一個多月來受到衝擊的民眾，相信會將心中的怨氣化作選票，發洩在明年的期中選舉上。
