關閉或整修無證客緊急收容所 曼達尼令45天內制定計畫

紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)近日簽署緊急行政令，要求市府在45天內制定計畫，以關閉或整修全市的緊急無證客收容所；這項命令受到遊民維權團體的支持，認為紐約市已不再處於無證客湧入高峰期，無須再以構建緊急移民收容所為應對策略。

根據該行政令，市社會服務局(Department of Social Services)和市遊民服務局(DHS)須和市法律部門攜手合作，於2月19日(周四)前提出一項計畫，確保市內的緊急收容所符合本紐約市的相關法規，包括家庭收容所的最高容納人數限制，以及烹飪設施等規定。

這些規定先前曾在前市長亞當斯(Eric Adams)簽署的一系列緊急行政命令下被暫停，其中首個命令最早於2022年10月簽署，旨在讓數以萬計的移民得以湧入紐約市收容體系中。

當時為了應對無證移民潮，亞當斯市府在酒店、大型帳篷營地及其他臨時設施中設立了一系列臨時收容所，其中一些「大型收容所」曾安置數千名無證客，但2024年進入收容體系以及全國範圍內的移民人數下降，許多設施已陸續關閉。

針對曼達尼簽署的緊急行政令，法律援助協會(Legal Aid Society)與無家可歸者聯盟(Coalition for the Homeless)發布聯合聲明表示肯定，稱這是「朝正確方向邁出令人鼓舞的一步」；聲明指出，紐約市已不再面臨過去三年所見的大量無證移民抵達的情況，以危機狀態為前提的應對框架已不再適當或具必要性，且也無法取代一個人道且具長期可持續性的住房與安置策略。

前任亞當斯市府的一名發言人表示，在移民湧入高峰期，市府共運作261處無證客收容所；該發言人補充道，截至去年12月底，市府仍在市遊民服務局管理的傳統收容體系之外，營運三處緊急收容所。此外，另有約200處、主要位於酒店內的移民收容所，已被納入市遊民服務局的收容體系中。

