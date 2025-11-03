關閉美國聯邦政府意外發現弊端 川普政府正徹查「全美食物補助計畫」

因兩州地方法官要求川普政府，必須馬上恢復發放因聯邦政府關閉而中斷發放的全美食物補助計畫SNAP（Supplemental Nutrition Assistance Program），美國農業部長布魯克．羅林斯（Brooke Rollins）10月31日在華府召開記者會時，痛批SNAP在前總統拜登任內「嚴重膨脹且充斥腐敗」，並宣布現任政府已下令全面整頓該制度。據美國政府估計，全美目前約有4200萬名民眾領取SNAP補助。



羅林斯指出，SNAP原本是要協助低收入家庭購買食物，但在上屆政府期間失控發展。她強調：「問題在於這是一個極度腐敗的計畫。它在拜登政府時期變得臃腫、破敗、功能失調，深入了解後會讓人震驚。」她表示，農業部已向全美50州發出命令，明確規定「不再允許非法移民申領SNAP福利」，並強調「這是現任政府的政策，執行沒有例外」。

有個案在6個不同州份重複註冊申領SNAP



羅林斯同時透露，近期聯邦調查揭露多起涉及SNAP的詐欺案件，金額高達5000萬美元，已有數十人遭到逮捕並被判刑。她舉例指出，有個案在6個不同州份重複註冊申領SNAP，「這只是冰山一角，問題接二連三」。

根據她的說法，農業部與司法機關正聯手追查SNAP系統中的漏洞與詐欺行為，並要求各州政府全面配合資料清查。不過，她也批評，有21個以民主黨執政的藍州拒絕向聯邦政府提交必要資料，導致中央無法確認是否有非法移民持續領取補助。

羅林斯在社群平台X上的一則貼文中重申，SNAP制度在拜登政府期間「規模膨脹了40%」，並指出系統內仍存在數千起非法使用福利的案例，甚至有上百名死者名義下仍在領取補助。她呼籲國會與各州配合改革，防止這項原本用於民生救助的計畫成為「詐欺與浪費的溫床」。



