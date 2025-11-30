關閉領空 委國嗆川普殖民主義威脅

美國總統川普11月29日以「全面關閉領空」警告委內瑞拉，讓加勒比海緊張情勢在周末急遽升溫。面對美軍擴增部署、航空公司大規模停飛，委國則以「殖民主義威脅」回擊，並接連祭出斷航與反制措施，使得雙方對峙逼近臨界點。

美軍過去數周大幅擴張在加勒比海的部署，南方司令部派遣1.5萬名士兵與多艘軍艦，並以美國最大航母「福特號」為首，在波多黎各及鄰近海域長期待命。《華盛頓郵報》指出，雖然美國總統無權直接宣布封鎖他國領空，但類似說法一向被視為軍事行動的前奏，令人聯想到2011年美國空襲利比亞前夕。

聯邦航空總署亦發布緊急通告，因軍事活動加劇與情勢惡化，要求飛行員在委內瑞拉空域保持高度警戒。多家大型航空公司因此暫停前往加拉加斯的航班。航空追蹤網站顯示，委內瑞拉上空的航班數量已降至極低，幾乎呈現靜止。

在軍事壓力之外，美國上周正式將「太陽集團」列為恐怖組織，指控該集團由總統馬杜洛與高層軍官把持，使委內瑞拉淪為跨國毒品中轉站，這項定調使美軍得以在「反恐」框架下採取行動，川普不諱言，一旦和平方式無效，強硬手段也沒問題，並暗示行動不再侷限於海上攔截。

面對美方進逼，委內瑞拉外交部將川普的宣告定調為殖民主義威脅，批評是毫無正當性的侵略，並單方面停止與美國合作的非法移民遣返包機。內政部長卡貝略更警告若不在48小時內恢復飛航「就永遠別再飛」，不久後真的撤銷6家主要航空公司的營運權，使原本已因經濟制裁而孤立的委國更加封閉。

《路透》取得內部文件顯示，若遭美國攻擊，馬杜洛政府計畫採取長期游擊式抵抗，在全國用小型單位進行伏擊。另套策略則更具爭議性，包含動員情報部門與親政府武裝團體「集體」在首都製造混亂，使城市陷入無政府狀態，以拖延美方行動。

《華盛頓郵報》則報導，在川普發文後，加拉加斯超市貨架被掃空，人們囤積物資，彷彿戰事一觸即發；隔日街道卻又恢復正常。居民形容在多年治安惡化與政治高壓下，對「美軍可能推翻馬杜洛」已經冷感。