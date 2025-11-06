關關難過關關過！鄭照新：豬肉重新上市將啟動價格穩定及總量管制 市府已發逾500萬補助金

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台中報導

非洲豬瘟疫情獲得控制，中央宣布即日起解除活豬禁運，明日凌晨起恢復屠宰與拍賣。台中市府今日指出，自從10月31日起推出「加碼補助豬肉攤商」方案，每攤補助1.5萬元，並於本月3日啟動發放，截至今日已發放至39處市場、341攤，累計511.5萬元，發放率逾9成。市府強調，因應明日零時起恢復屠宰及拍賣，已責成市場全面清消、加強環境與設備消毒，持續監控肉品流向，穩定民生供應；台中市副市長鄭照新也說，溫體豬重新上市後將啟動價格穩定及總量管制。

廣告 廣告

鄭照新表示，雖然禁運禁宰將解封，但市府防疫工作不僅不鬆懈，反而持續加嚴。（圖／市府提供）

鄭照新表示，雖然禁運禁宰將解封，但市府防疫工作不僅不鬆懈，反而持續加嚴。全市418個豬肉攤持續全面清消，並配合中央推動溫體豬上市後的價格穩定及總量管制。同時，市府強化餐飲業食材品質與廚餘流向稽查，每日訪視154處養豬場，59處高風險場持續消毒監控。

農業部常務次長杜文珍表示，呼籲運豬司機勿急於出車，依時段安全運輸即可，感謝全體養豬戶15天來的配合，成功將疫情控制於台中，全國其他地區維持清零，讓國人能再度享用新鮮的台灣豬肉。杜次長強調，中央應變中心仍持續運作，包含豬場生物安全、異常通報、採檢送樣及屠宰場清潔消毒等皆須加強，未來也將持續落實監測與防疫，努力爭取台灣重返非洲豬瘟非疫國。

衛生局表示，因應疫情啟動食安專案稽查，截至11月5日共查核1,185件，包括55家東南亞餐飲業135件產品，均未違規。因中央自今日中午恢復活豬運載，明日零時起恢復拍賣、屠宰及運輸，衛生局已提前輔導肉品運送業者，要求落實車輛清潔消毒及運輸管理，今日已全數完成清消確認。

因應中央宣布禁止廚餘養豬，環保局已強化廚餘分類、收運及去化機制，以「焚化發電為主、沼氣發電為輔」方式推動，並將依中央政策規劃多元去化管道，降低疫情風險，兼顧環境衛生與能源再利用。

更多FTNN新聞網報導

非洲豬瘟疫情暫時守住 盧秀燕強調「嚴格防疫將持續」明日起可買到新鮮國產豬

非洲豬瘟引發「廚餘之亂」 台中市2處掩埋場圍網通電啟用

非洲豬瘟「清零階段」防疫3措施啟動 台中市設電圍籬阻絕野生動物吃廚餘

