關靖豐追大火真相提「4大訴求」遭逮 昔曾為六四發聲

香港中文大學生關靖豐。（圖／翻攝自 iamhkpeople1 Threads）





香港宏福苑大火造成重大死傷，有民眾組成大埔宏福苑火災關注組，並提出4大訴求，要求政府徹查。發起人之一香港中文大學生關靖豐，曾受訪質疑港府轉移焦點、忽視制度問題，他在昨（29）日晚間遭港警國安處拘捕。他被逮前最後受訪的影像也曝光，他說如果覺得他在煽動，那港府真的是太敏感。

遭逮香港男大生關靖豐：「我們認為這其實是在轉移焦點，把香港人從真正的核心問題，也就是制度本身帶離開。」

宏福苑大火奪命，也燒出香港在重大翻修工程的制度問題，由民間組成的火災關注組近日在街上發送傳單，要求調查真相，其中一位發起人關靖豐也向媒體傳達訴求。

遭逮香港男大生關靖豐：「火勢還沒撲滅，真正的調查還沒開始，陳國基就已經出來說要禁止竹棚搭建。事實上香港人此刻同感悲痛，也同感憤怒。」

關靖豐說他很擔心真相被掩埋，團體提出的4項訴求，除了確保災民受到妥善安置，也要求成立獨立調查委員會、徹查潛在利益輸送、重新審視工程監管制度、拒絕祭旗了事，以及全力追究監督疏忽，問責政府官員。

但疑似就是言論涉及政府，在訪問曝光後，關靖豐也遭到港警國安處依照煽動罪等罪嫌逮捕，關注組網頁以及帖文也通通消失。

從社群媒體中看得出來，現年24歲的關靖豐熱衷社會運動，聲援過香港反送中，並在2022年6月4日當天，在旺角的六四燈柱張貼「真事不怕講」的紙條，遭判罰8000港幣。他也曾規畫投入議員選舉，參與政治工作，如今遭到逮捕，似乎也在他的意料之中。

遭逮香港男大生關靖豐：「如果政府認為這4項非常基本、非常根本的訴求會讓他們覺得敏感，或覺得我們是在煽動對他們的憤怒或仇恨，那我只會覺得，是他們太過敏感了。」

而不論政治傾向為何，有人因關注大火調查遭到打壓，仍讓不少網友在社群平台發起聲援，並引用關靖豐曾說的一句話：「只要克服恐懼，沒有東西是不能說的」，盼在香港內部被禁聲的真相，能有機會攤在陽光下。

