關121天判無罪！花蓮8口詐保案母女獲刑事補償96.8萬

花蓮一家8口遭控詐保一案，遭羈押的母女2人獲得刑事賠償。（本刊資料照）

被控一家8口以精神疾病等症狀、赴全台11家醫院住院並向8家保險公司詐領5570萬元理賠金的「花蓮8口詐保案」，歷審均認定被告皆經醫師專業診斷住院，檢方舉證不足，全案2023年底無罪確定。其中張姓婦人與楊姓女兒在偵查中遭羈押121日，台北地院刑事補償審查委員會決議，以每日4000元補償，兩人各獲48萬4000元，共96萬8000元。

假憂鬱詐保？醫療鑑定為何無法支持檢方指控

本案起於2018年，台北地檢署指控張姓婦人一家8人，自2008年起至2018年間「佯稱精神疾病」如長期失眠、幻聽、輕生念頭，讓醫師誤以為需住院觀察。檢方更指出，8人住院期間「天天請假外出」，前往吃速食、喝酒、唱卡拉OK、甚至遊鯉魚潭，再以住院名義向8家保險公司申請每日5000至1萬元的日額理賠，共涉詐領5570餘萬元、健保損失938萬元。

一、二審法院均認為，被告住院均經精神科醫師、心理師、社工、職能治療師等專業評估，醫療紀錄也載明情緒低落、煩躁等症狀。各醫院依制度核准請假外出，並無證據顯示醫師遭騙而誤判病情，也無法因「外表看似正常」就認定裝病。

精神科專家亦證稱，精神疾病具家族遺傳可能，同病相憐者也可能結為伴侶，家族多人罹病並非罕見。最終檢方證據不足，8人全部無罪。

冤押121天刑事補償怎麼算？

張姓婦人與女兒因遭羈押121天，聲請以法定最高額5000元補償，卻僅獲核定為每日4000元。審查委員會指出，雖然羈押當時仍有偵查必要，但兩人最終無罪確定，補償請求有據；審酌其經濟狀況（張婦為臨時工、楊女從事餐飲業），考量羈押期間精神折磨、名譽損害與生活受影響，決定以較中間的日額4000元計算。

楊女並向法院陳述，冤押造成婚姻破裂，需獨力撫養幼女，且羈押期間精神惡化、名譽難以回復。法院最終裁定母女共獲96萬8000元補償金，可提覆審。

