關25年未槍決！黃春棋、陳憶隆獲非常上訴「暫時免死」

最高法院。（圖／報系資料照）

犯下民國84年（1995年）黃春樹擄人勒贖撕票案，而被判死的黃春棋與陳憶隆，是目前關押時間最久的死囚。2人因憲法法庭去年作成「113年憲判字第8號」判決而獲得轉機。該判決認定他們當年所涉的擄人勒贖殺人罪「唯一死刑」規定違憲，因此可請求檢察總長提起非常上訴。最高檢察署檢察總長邢泰釗日前已依據判決意旨，正式向最高法院提出非常上訴。依規定，案件進入非常上訴程序後，法務部不得執行死刑，使得2人等同取得「暫時免死」的保護。

據《中時新聞網》報導，法律界人士指出，檢察總長基於憲法法庭判決而提起非常上訴，並不意味著黃、陳2人將免於再次被判處死刑。憲法法庭已明確說明，死刑仍可適用於「情節最嚴重的犯罪」。因此若案件重新審理後，法院認定2人所犯屬於最嚴重罪行，依然可能再度判處死刑。

然而，依照法務部最近修正的《執行死刑規則》，「槍下留人」的條件變得更嚴格。規定顯示，若死囚案件已由檢察總長提起非常上訴、或法院裁定開始再審、或憲法法庭作成暫時處分裁定，法務部即不得執行死刑。也因此，黃春棋與陳憶隆目前得以暫時躲過執行。

本案源於民國84年。檢方指控，黃春棋、陳憶隆、黃銘泉（後於泰國死亡）與徐自強，共同擄走台北縣房屋仲介商黃春樹，並押往汐止山區殺害後棄屍，還向受害者家屬勒索7000萬元。黃春棋被捕後指稱徐自強與陳憶隆是共犯，3人因此遭起訴並求處死刑。最高法院於89年4月27日將徐自強、黃春棋與陳憶隆3人判處死刑定讞。

其後，徐自強歷經檢察總長5度提起非常上訴，並於2015年9月1日的更九審中判決無罪，最終最高法院在3年前維持更九審判決，認定黃春棋與陳憶隆指控徐的供詞前後矛盾、違反常理，依無罪推定原則改判徐自強無罪確定。至於陳憶隆與黃春棋，則在確定死刑後長達25年間始終未被執行，成為關押最久的死囚。

去年9月20日，憲法法庭針對死刑制度作出「113年憲判字第8號」判決，指出死刑本身在特定條件下合憲，但88年修正公布的《刑法》第348條第1項，將「意圖勒贖而擄人並故意殺害被害人」限定為唯一死刑，不符憲法的罪責相當原則與生命權保障，因此屬違憲。依此，死刑須限制於「最嚴重的罪行」，且須具備嚴格的憲法程序保障。

基於此一判決，黃春棋與陳憶隆得以向最高檢請求非常上訴。最高檢在多次研議法律意見後，檢察總長邢泰釗已正式替2人提出非常上訴。

事實上，自徐自強獲改判無罪後，黃、陳2人多年來透過廢死團體向台灣高等法院聲請再審，希望能翻案逃過死刑，但高院認為2人的主張不符再審所需的「新事實」或「新證據」，並指出他們應改採非常上訴途徑，因此多次駁回聲請。2人之後向最高法院提起抗告，也均遭駁回確定。

