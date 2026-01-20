關900多天餓死親生女 狠媽遭訴

台中市大甲區詹姓母親拘禁21歲陳姓女兒900多天，僅提供少量食物維生，導致女兒多重器官衰竭死在家中。台中地檢署偵結，依私行拘禁7日以上且施以凌虐致死罪起訴詹女，另依幫助加重私行拘禁罪起訴陳父。（本報資料照片）

台中市大甲區21歲陳姓女子於民國114年9月被發現陳屍家中，經檢警追查，她遭詹姓母親拘禁在家長達900多天，期間僅靠少量食物維生，因長期飢餓、營養不良導致多重器官衰竭身亡，台中地檢署近日偵結，依《刑法》私行拘禁7日以上且施以凌虐致死罪起訴詹女，另依幫助加重私行拘禁罪起訴陳父。案經移審，台中地院20日裁定詹女羈押禁見，將由國民法庭審理。

檢方起訴指出，詹女不滿女兒居家清潔等生活習慣未達要求，於112年1月強行替女兒辦理高中休學，再以電線綑綁房門門把，將其拘禁在家中房間內，之後更限制其活動範圍，拘禁在房間浴室內。

廣告 廣告

陳女遭詹女拘禁長達900多天，期間僅能仰賴詹女提供的少量食物維生，導致長期處於營養不足狀態，身形日益消瘦、體力逐漸耗竭；而父親陳男與女兒同住，明知妻子長期拘禁女兒，卻為避免夫妻衝突，未制止及報警求助，放任拘禁事實持續發生。

直到去年9月21日上午，詹女發現放置在浴室門口的菜粥未被取用，敲門也未獲回應後，詹女認為女兒已死亡，竟未撥打119求助，直到同月24日都未再進入房內，任由陳女因長期飢餓、營養不良導致多重器官衰竭而亡而不顧；同年9月25日凌晨，詹女為防止遺體發出屍臭，才解開綑綁浴室門口的電線，將遺體搬出清理現場，陳父同日早上7時許發現後報警，案件才曝光。

檢方表示，全案經傳喚陳女親屬、師長、同學等多名證人，並調取相關通聯、健保就醫、兒少保護、家庭暴力通報紀錄及死者求學生活照片等資料後，依私行拘禁7日以上並施以凌虐致死罪起訴詹女，並建請法院繼續羈押禁見；案經移審，台中地院20日裁定詹女羈押禁見，其涉案部分由國民法庭審理。

而陳父因與女兒同住，且為房屋所有人，竟對拘禁一事冷眼旁觀，檢方依幫助加重私行拘禁罪起訴陳父，陳父部分則由一般法庭審理。