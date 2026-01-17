阪神大地震31週年 日多地同步默哀6千罹難者

悼念會場司儀說道，「‧‧‧‧‧‧請默禱‧‧‧‧‧‧。」

日本時間清晨5時46分，也就是1995年阪神大地震發生的時刻，從神戶市著名的東遊園地與中央區，還有兵庫縣西宮市等當年的重災區，同步舉行默哀，悼念31年前的死難者。

倖存災民表示，「想起好多好多往事啊‧‧‧‧‧‧，我已經止不住淚水了。」

許多已經上了年紀的倖存災民，想到31年前奪走6400多條人命的大地震，不禁悲從中來。

震災遺族代表佐藤悅子表示，「媽媽，妳在哪裡？已經31年見不到妳了，媽媽，不能好好孝順妳，對不起呀，我知道妳現在在天上，請妳要好好過日子。」

日本政府就在這場大地震後的7月間，由文部科學省設立「地震研究調查推進本部」。NHK電視台報導指出，專家們發現，有些沒有確認活斷層的地方，也頻頻發生地震，包括島根縣東部，還有北海道最北端的宗谷地區都是。

京都大學防災研究所教授西村卓也表示，「如果只是調查活斷層的話，未必能明白地震發生的緣由，規模M5到M6的內陸地震，日本各地都有在發生，長期而言，需要加強住宅的耐震，還有家具的固定也很必要，另外就是備妥地震時的救難物資。」

專家強調，沒有確認活斷層的地區，也可能因為地殼受到壓力而扭曲、緊繃，形成容易滑動的區域，並因此發生規模5到6的地震，必須特別留意。