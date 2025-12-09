阮丹青回歸樂壇自曝曾被拒婚 與尪遠距離愛情祕訣曝光

阮丹青推出新作《走進春天的果園 Four Seasons》。（羅藝工作室、攝影林文俊提供）

阮丹青闊別樂壇多年，近來與音樂人好友組成「自然流動樂團」，推出全新專輯《走進春天的果園 Four Seasons》，她9日盛裝亮相，分享婚後與老公愛情保鮮秘訣，也宣布將於2026年1月17、18日在高雄連唱兩場。

51歲的阮丹青在當紅之際為愛淡出樂壇，結婚11年的她，竟跟老公遠距離相處15年，她說，兩人交往時，因他在大陸工作，3個月回來一次，只能靠電話、傳真機傳情，她一度不適應而去上心靈課程紓壓，直到他婚後5、6年才搬回台北同住。如今兩人在家有各自空間像室友，日前又一起飛到義大利、瑞士度假，「感受耶誕卡片裡才會出現的景色」，恩愛夫婦也是最佳旅伴。

廣告 廣告

阮丹青與音樂人好友組成「自然流動樂團」。（羅藝工作室、攝影林文俊提供）

她欣賞老公很有責任感又滿幽默，但他是很務實的人，生活除了看書就是工作，兩人交往後她曾主動提出要訂婚，卻被他反問「幹嘛訂婚？要就結婚，但現在沒有錢」，她笑說，「我就被拒婚了！」後來老公也沒有浪漫求婚，「他父親過世，我想說，也四十歲了，差不多了應該辦一辦」，而決定在2014年舉辦婚禮。

阮丹青曾以《跟蹤》入圍金曲獎最佳新人，6年前與音樂人好友盧欣民、劉瑋菁、黃偉駿、謝明諺、根石大輔、李潔欣組成「自然流動樂團」，獨立製作專輯，這次發片，老公也幫了不少忙，她日前在台北演出圓滿落幕，即將移師高雄開唱。

更多中時新聞網報導

帕拉斯PALLAS 最忙新人樂團

雙哲一后齊聚大巨蛋慈善開唱

不把路鎖死 周定緯以當舞台表演者為傲