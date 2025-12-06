阮丹青奔歐洲放空10天 被瑞士震撼景象美哭
【緯來新聞網】阮丹青以全新雙CD典藏專輯《走進春天的果園 Four Seasons》回歸，延續「薇劇場」系列的細膩敘事。剛結束與樂團「自然流動」的2場音樂會，趁著空檔直奔義大利、瑞士展開10天身心靈療癒之旅，笑說：「忙到需要被白雪包圍，讓腦袋完全靜音。」
阮丹青搭乘小火車觀賞雪地風景。（圖／羅藝 x 阮丹青工作室提供）
阮丹青這趟旅行本來只打算賞深秋楓紅，結果歐洲突然寒流來襲，此生第二度遇見名符其實的瑞雪，「雪地會把聲音全部吃掉，那一刻世界變超安靜，像白色冥想」。在阿爾卑斯山的雪地裡被自然徹底洗版，她直呼：「心被按下 reset！」
旅途中最爆擊心靈的是走進《小天使》故事原型地-瑞士，「小時候的場景的確真實出現，不過當時下著風雪，所以看不見綠油油的綠草地，全部是一片雪白，有一種魔幻的驚豔。從沒想過會在雪地裡和童年的自己重逢」。
阮丹青享受瑞雪之美。（圖／羅藝 x 阮丹青工作室提供）
此行踏遍波斯基亞沃谷（Val Poschiavo）、世界遺產級阿爾卑斯火車路線、療癒名城阿羅莎（Arosa），也搭冰河列車橫跨山谷。她笑說最震撼的畫面是「雪白世界裡居然還擁抱著楓紅」，像兩個季節撞在一起，「也讓人覺得更渺小，讚嘆造物主的神奇美學」。
至於自己是東方胃？還是西方胃？她秒答：「都有！」最愛義大利的風乾牛臀 Bresaola 搭配晚餐店家自製的氣泡水，「像喝白酒一樣順口」，但也忍不住吐槽部分瑞士早餐「連水煮蛋都是冷的，真的有嚇一跳」。
完成療癒旅程後，她將繼續和「自然流動」南下高雄開唱，於2026年1月17日高雄 Marsalis Bar、1月18日高雄大東藝術文化中心開唱。
