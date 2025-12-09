阮丹青愛情保鮮 攜樂團登高雄開唱

阮丹青闊別樂壇多年，近來與音樂人好友組成「自然流動樂團」，推出全新專輯《走進春天的果園 Four Seasons》，她9日分享與老公愛情保鮮祕訣，也宣布將於2026年1月17、18日在高雄連唱兩場。

51歲的阮丹青在當紅之際淡出樂壇，結婚11年的她，竟跟老公遠距離相處15年，她說，交往時他在大陸工作，3個月回來一次，只能靠電話、傳真機傳情，她一度不適應而去上心靈課程，直到他婚後5、6年才搬回台北。如今兩人在家有各自空間像室友，日前又一起飛到義大利、瑞士度假，是恩愛夫婦也是最佳旅伴。

她欣賞老公有責任感、是很務實的人，交往時她曾主動提議訂婚，不料他反問「幹嘛訂婚？要就結婚，但現在沒有錢」，她笑說，「我就被拒婚了！」後來他也沒有浪漫求婚，「他父親過世，我想說，也40歲了，差不多了應該辦一辦」，而決定在2014年舉辦婚禮。

阮丹青曾以《跟蹤》入圍金曲獎最佳新人，6年前與音樂人盧欣民、劉瑋菁、黃偉駿、謝明諺、根石大輔、李潔欣組成「自然流動樂團」，日前在台北演出圓滿落幕，即將移師高雄開唱。