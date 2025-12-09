阮丹青認「今年已經56歲」 曾為愛消失樂壇...凍齡美貌曝光、揭愛情長跑秘訣

阮丹青日前與「自然流動樂團」推出專輯《走進春天的果園 Four Seasons》，9日她帶著團員盧欣民、劉瑋菁、根石大輔等人跟大家見面，宣布1月17日唱進高雄 Marsalis Bar、1月18日高雄大東藝術文化中心連唱兩場，她也透露當年唱片公司操作關係，所以有報低年齡，事實上她今年已經56歲，可能一方面因為保養得宜，一方面住在三芝過著閒雲野鶴的生活，她看起來沒太大變化。

先前阮丹青忙完台北兩場演唱會後，她就飛往義大利＋瑞士展開 10 天身心靈療癒之旅，笑說：「忙到需要被白雪包圍，讓腦袋完全靜音。」原先計畫看深秋楓紅，卻遇上歐洲突襲寒流，她此生第二度見到名符其實的大雪，「雪地會把聲音全部吃掉，那一刻世界變超安靜，像白色冥想。」在阿爾卑斯山，她被自然「徹底洗版」，直呼「心被按下 reset」。

阮丹青也透露跟老公愛情長跑10幾年的秘訣，她笑說就是保持距離，擁有各自的空間，她透露兩人從婚前就是遠距離，一直到疫情前2、3年才住在一起，她透露當時的戀愛只能透過傳真機寫信傳情，不像現在可以講視訊電話，她曾經想過跟先生先訂婚，但先生覺得沒錢就先推遲，她苦笑說「我曾經被拒婚過」，幸好兩人在2014年舉辦婚禮，見證兩人的愛情。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導