阮丹青遊歐洲看雪景重置身心

婚後淡出演藝圈的阮丹青，上月與「自然流動樂團」舉辦兩場音樂會，獲得熱烈回響。日前她趁空檔直奔義大利與瑞士，展開10天的身心靈療癒之旅，「忙到需要被白雪包圍，讓腦袋完全靜音。」

阮丹青在歐洲遇上寒流，雖沒見到原本期待的紅楓，卻遇到絕美瑞雪，「雪地會把聲音全部吃掉，那一刻世界變得超安靜，像白色冥想。」她被阿爾卑斯山的雪景深深觸動，直呼：「心被按下Reset。」

她透露，走進《小天使》海蒂故事原型地瑞士邁恩費爾德時，心靈衝擊最大，「小時候的場景真的真實出現，只是當時正下著風雪，看不到綠油油的草地，整片都是雪白，像是魔幻般的驚豔。」當地風雪強到臉都發麻，她卻感動地說：「像宇宙逼你停下來，好好對話。」

此行她踏遍波斯基亞沃谷、療癒名城阿羅薩，也搭冰川快車橫跨山谷，飽覽美景。她表示會把這些畫面化為創作養分，未來也將把部分旅行影片與現場演出穿插剪輯與大家分享；完成療癒旅程後，她將帶著飽滿能量南下高雄開唱，預計明年1月17日在高雄Marsalis Bar演出。