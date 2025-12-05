阮丹青遊歐洲 驚嘆被阿爾卑斯山洗滌身心

阮丹青走半多個歐洲美景。（羅藝 x 阮丹青工作室提供）

曾入圍金曲獎的阮丹青上月與「自然流動樂團」於台北十方音樂劇場與雅痞書店的兩場音樂會，2小時沉浸式演出被觀眾形容「無尿點」，全場靜默傾聽、掌聲不斷，情緒像走過人生四季。她趁著空檔「閃離凡間」，直奔義大利＋瑞士展開10天身心靈療癒之旅，笑說：「忙到需要被白雪包圍，讓腦袋完全靜音。」

這趟旅行本來只打算賞深秋楓紅，結果歐洲突然寒流來襲，她此生第二度遇見名符其實的瑞雪，「雪地會把聲音全部吃掉，那一刻世界變超安靜，像白色冥想。」她在阿爾卑斯山的雪地裡被自然徹底洗版，直呼「心被按下 reset」。

她透露其中走進《小天使》海蒂故事原型地瑞士時，讓她衝擊最大，「小時候的場景的確真實出現，不過當時下著風雪，所以是看不見綠油油的綠草地，全部是一片雪白，有一種魔幻的驚艷。」她感動表示：「從來沒想過會在雪地裡和童年的自己重逢。」風雪狂到臉發麻，她卻感動得說：「像宇宙逼你停下來，好好對話。」她此行踏遍波斯基亞沃谷、世界遺產級阿爾卑斯火車路線、療癒名城阿羅莎，也搭冰河列車橫跨山谷，飽覽美景。

這10天讓她徹底抽離工作模式，「我知道那些雪地、河流的畫面都先住進心裡，之後會變成新的創作養分。」她笑說這趟是「剛剛好的中場休息」。表示未來也會將部分旅行影片與現場演出穿插剪輯與大家分享，敬請大家期待。完成療癒旅程後，她也將帶著飽滿能量南下高雄開唱，將於1月17日在高雄 Marsalis Bar開唱。

