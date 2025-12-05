阮丹青阿爾卑斯山雪國療癒行 分享飲食文化衝擊
記者周毓洵／臺北報導
曾入圍金曲獎的阮丹青（Denise Juan）在推出全新雙CD典藏專輯《走進春天的果園 Four Seasons》後，從音樂舞台一路走向阿爾卑斯山雪國，展開10天身心靈reset之旅。她踏入經典故事《小天使》海蒂爺爺的故鄉瑞士 Maienfeld，感動直呼：「像跟小時候的自己重逢！」這趟深秋到初冬的旅途原僅為賞楓而去，卻意外遇上寒流，讓她第二次在生命中遇見真正的大雪，笑說：「世界被調成靜音模式，心整個被洗乾淨。」
阮丹青上月才與「自然流動樂團」（Sunshine Costa）在臺北帶來兩場沉浸式音樂會，被觀眾封為「2小時無尿點」。演出告一段落後，她立刻「逃離凡間」，前往義大利與瑞士療癒充電，自嘲：「忙到需要去被白雪包圍一下，不然腦袋永遠不會shutdown。」她沿途踏上波斯基亞沃谷、阿羅莎、世界遺產級阿爾卑斯火車路線，甚至搭上冰河列車看山谷披上銀白新衣。她笑說最震撼的畫面，是在一片雪白中看到仍頑強閃耀的楓紅，「像兩個季節撞在一起」，並自備配樂播放自己的「冬之春．春之歌」，「那一刻真的像是造物主跟我的音樂在合奏。」
走進海蒂的故事原型地Maienfeld時，雖然大雪覆蓋，看不見故事裡的綠草坡，但她卻被那份「長大後的童話」擊中，「風雪打到臉都麻了，但心裡超級安靜。像宇宙逼你停下來，跟自己說說話。」她也幽默分享旅程中的飲食文化衝擊：愛上義大利風乾牛臀Bresaola，但對瑞士早餐「連水煮蛋都是冷的」超驚訝，笑喊：「歐洲人的胃真的很強。」
10天旅程讓阮丹青徹底充飽創作電力，她說那些雪景、河流、風聲都已住進心裡，「之後一定會變成新的創作」。未來也計畫把這趟旅行的影像剪進現場演出裡。結束療癒行走後，阮丹青即將回到舞台，預告2026將登上高雄Marsalis Bar與大東藝文中心，再次帶來她的「四季宇宙」現場演出。
