阮丹青雪地重啟心靈！踏進瑞士遇見「童年的自己」

阮丹青日前展開10天身心靈療癒之旅。羅藝＆阮丹青工作室提供

曾入圍金曲獎的阮丹青，近日以專輯《走進春天的果園 Four Seasons》回歸，她上月與「自然流動樂團」在十方音樂劇場與雅痞書店舉辦兩場沉浸式演出，2小時演出被形容「無尿點」，現場靜默傾聽、掌聲不斷，觀眾情緒宛如走過人生四季。

阮丹青前陣子飛往義大利與瑞士展開10天身心靈療癒之旅，原本只打算欣賞深秋景色，卻遇上突襲寒流，她笑說：「忙到需要被白雪包圍，讓腦袋完全靜音。」人生第二度遇見瑞雪，她形容雪地「像白色冥想，把所有聲音都吃掉」，讓心靈瞬間reset。

此行最觸動她的，是踏入《小天使》海蒂故事原型地瑞士Maienfeld。大雪紛飛，童年故事場景在眼前重現，她激動說：「像在雪地裡遇見小時候的自己。」風雪之大讓臉都發麻；此外，她走過波斯基亞沃谷、世界遺產阿爾卑斯火車路線，也搭上冰河列車穿越山谷。最震撼的是在純白雪原中看見楓紅殘影，像兩個季節相撞，「美到像白光冥想，也讓人覺得更渺小」。

談到美食，她最愛義大利的風乾牛臀Bresaola，也忍不住笑虧部分瑞士早餐「連水煮蛋都是冷的」，佩服當地人的「鐵胃」。這趟旅程讓她完全脫離工作狀態，也為創作重新充電。「那些雪地和河流的畫面都住進心裡，之後會變成新的作品。」她也預告將把旅行畫面與演出片段剪輯分享給粉絲。

