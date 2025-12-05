阮丹青雪鄉借靜 1/17高雄開唱

阮丹青走進海蒂雪白世界，大雪覆蓋童話場景，「有一種魔幻的驚艷」。

記者戴淑芳∕台北報導

阮丹青闊別流行樂壇多年後再度回歸，她「閃離凡間」直奔義大利、瑞士，展開10天身心靈療癒之旅，「忙到需要被白雪包圍，讓腦袋完全靜音。」

旅途中走進《小天使》海蒂故事原型地─瑞士Maienfeld，「有一種魔幻的驚艷」，她說：「從來沒想過會在雪地裡和童年的自己重逢。」風雪狂到臉發麻，她卻感動得說：「像宇宙逼你停下來，好好對話。」這10天讓她徹底抽離工作模式，「我知道那些雪地、河流的畫面都先住進心裡，之後會變成新的創作養分。」她表示，未來也會將部分旅行影片與現場演出穿插剪輯與大家分享。

完成療癒旅程後，她也將帶著飽滿能量南下高雄，於1月17日晚間8點在高雄Marsalis Bar、1月18日11點於高雄大東藝術文化中心開唱。