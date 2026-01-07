阮劇團藝術教育走入嘉縣18校 激發偏鄉生自信表達

（中央社記者蔡智明嘉義縣7日電）阮劇團2025年執行「小地方計畫」，走進嘉義縣18所偏鄉學校，與400多名學生接觸，以藝術教育培養學生們自信、表達、創意、思考與團體合作能力，讓他們能面對未來挑戰。

身為嘉義在地劇團阮劇團，關心偏鄉教育，在嘉義縣府、遠東機械工業公司等公私單位支持下，自113學年度上學期至114學年度上學期推出「小地方計畫」讓藝術教育下鄉，今天在縣府舉辦成果分享會。

阮劇團團長蔡明純致詞說，2025年「小地方計畫」共累積320小時教學時數，服務469名學生、培育13名種子教師，入校足跡遍及嘉義縣11個鄉鎮市、18所學校，回應城鄉藝文教育資源不均的需求。

廣告 廣告

蔡明純說，透過專業培訓、教學演示與顧問回饋機制，除增進孩子自信心、創造力，也協助教師精進教學方法，強化續航力。

縣長翁章梁出席成果分享會，肯定阮劇團這一年來入校推動的成果及教育影響力，並頒贈贊助單位感謝狀，謝謝眾人以長期、穩定的核心，引導孩子練習表達、合作與自我覺察，樂見學子從小培養自信、創意、美感及情感理解的種子。

嘉義縣教育處說明，分享會展示的阮劇團入校紀錄與孩子回饋，是成長與學習最真實見證；「小地方計畫」對偏鄉教育具正向深遠意義。（編輯：陳仁華）1150107