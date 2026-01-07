阮劇團「回嘉」 偏鄉學校玩藝術

嘉義阮劇團7日舉辦「小地方演出計畫」成果分享會，參與學校、贊助學校到場分享心得。（呂妍庭攝）

嘉義阮劇團為讓嘉義孩子有更多接觸藝文活動的機會，民國100年推出「小地方演出計畫」，在與嘉義縣政府合作後，升級成「創新藝術教育入校」計畫，經各界贊助經費，阮劇團3個學期入校足跡遍及11鄉鎮市、18所偏鄉學校，學生因戲劇教育變得自信、有創意，7日成果分享會上，阮劇團團長蔡明純感謝縣府和贊助單位的支持，讓孩子的童年有阮劇團陪伴。

阮劇團「小地方演出計畫」理念是縮小城鄉教育資源差距，將戲劇文化帶入偏鄉學校，幫助孩子培養自信與創造力。自推出以來，「上山下海入屯」，將戲劇的觸角延伸至嘉義各地，累計舉辦上百場次演出，113年再升格成「創新藝術教育入校」計畫，由教育處媒合偏遠地區、藝術資源相對匱乏學校。

阮劇團說，教育處以每學期媒合6間學校為原則，規畫每校2班課程，每班每學期8次入校上課，師資由阮劇團師資培訓計畫招募，經費亦由阮劇團自行邀民間贊助，統計113學年度上學期至114學年度上學期，累積320小時教學時數，服務469名學生外，也培育13名種子教師。

昨天發表會現場也展現入校紀錄與孩子回饋，成為「小地方演出計畫」最真實的見證。蔡明純說，因縣府及贊助單位的支持，劇團得以在嘉義縣推廣藝術教育，創造巨大的能量。

嘉義縣長翁章梁肯定阮劇團入校推動的成果和教育影響力，指阮劇團以扎實方式把表演藝術帶進校園，各校校長們都正向回饋，認為學生在藝術教育薰陶下有了明顯成長，感謝阮劇團及所有贊助單位，讓孩子沉浸在有別於教科書背誦的學習經驗，昨也特別頒感謝狀給贊助單位。