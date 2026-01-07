阮劇團「小地方計畫」2025成果分享會 翁章梁蒞臨肯定
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣政府支持文化資源走進偏鄉校園，由在地藝文團隊阮劇團主辦「小地方計畫」今7日在縣府舉辦2025成果分享會，縣長翁章梁出席，肯定阮劇團這一年來入校推動的成果及教育影響力，並頒贈贊助單位感謝狀，謝謝眾人以長期、穩定的核心，引導孩子練習表達、合作與自我覺察，樂見學子從小培養自信、創意、美感及情感理解的種子。
阮劇團說，小地方計畫自113學年度上學期至114學年度上學期，累積320小時教學時數，服務469名學生、培育13名種子教師，入校足跡遍及嘉義縣11個鄉鎮市、18所學校，回應城鄉藝文教育資源不均的需求，更透過專業培訓、教學演示與顧問回饋機制，協助教師精進教學方法，強化續航力。
翁章梁說，阮劇團以扎實方式把表演藝術帶進校園，校長們也都紛紛給予肯定，認為學生在藝術教育薰陶下有了明顯成長，藝術就是在培養自信、想像、表達，進而歸納鋪陳故事，感謝阮劇團及所有贊助單位，讓孩子沉浸在有別於教科書背誦的學習經驗。
團長蔡明純表示，謝謝縣府及贊助單位的支持，才讓劇團有機會陪伴這麼多孩子的童年，在嘉義縣推廣藝術教育，創造了巨大的能量。
現場展示的入校紀錄與孩子回饋，是大家成長與學習最真實的見證，教育處指出，小地方計畫不僅帶來課程，更協助學校累積可持續發展的教學基礎，對偏鄉教育具正向深遠意義。
圖：由在地藝文團隊阮劇團主辦「小地方計畫」今7日在縣府舉辦2025成果分享會，縣長翁章梁出席，肯定阮劇團這一年來入校推動的成果及教育影響力，並頒贈贊助單位感謝狀。（記者吳瑞興翻攝）
