阮慕驊揭超級央行週這國升息真相 「三殺預言」竟是場被安排好的局！
財經中心／李宜樺報導
未來幾週將是全球超級央行週，各國將迎來今年最後一次的貨幣利率決策會議，澳洲央行打頭陣12月9日、美國聯準會12月11日、台灣、歐洲、英國央行都在12月18日、日本央行12月19日、中國央行12月22日。而目前市場上，最為熱議的，則是日本央行12月19日可能再度升息，還夾帶著傳出「股市、債市、黃金」將迎來三殺的驚悚說法，引發網路討論。財經專家阮慕驊最新發文指出，這場「金融末日論」是被誇大了，他直言：「你相信你就輸了！」
日銀早已打預防針 升息為共識安排
阮慕驊指出，這次升息並非突襲，而是經過多方準備。日本央行總裁植田和男早已公開表態，提前釋放政策訊號；日本內閣更由財務大臣片山皋月出面背書，強調政府與日銀在經濟評估上「沒有分歧」，顯示政策方向一致。
美國財長點頭 美日默契升息？
更關鍵的是，美國態度早已轉向支持。阮慕驊引述美國財長貝森特多次公開表示，日本首相高市早苗應給予央行充分政策空間，以穩定通脹預期並避免匯率劇烈波動。他強調，這番話形同美方「明白告訴高市」，美國樂見日本升息。
不是崩跌 是「安排過的升息」
阮慕驊直言，既然美日早有共識，「何來金融資產崩跌？」他指出，日本自2024年3月結束長達八年的負利率，8月升至0.25%、今年1月再升至0.5%，如今市場預期12月19日將調升至0.75%，整體步調漸進、可預期。
日圓便宜時代結束 但升值有限
「日本在昭告全球，便宜日圓的時代結束了。」阮慕驊提醒，升息確實象徵緊縮與去槓桿，但日圓並不會無限升值。他更點出，美國正準備降息，而同時樂見日本升息，這背後「有更深層的意義」。
專家喊話：別被恐慌情緒帶著走
面對市場悲觀氛圍，阮慕驊語重心長地表示，這場升息是經過國際協調與政策共識的結果，「不是崩盤前兆，而是權力遊戲下的安排」。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
更多三立新聞網報導
【台股週盤兵法】外資賣過頭？2因素嘎空行情開打 朱成志：重返2萬8
新聞幕後／Netflix吞華納 好萊塢的集體焦慮夜
寶佳全台破盤殺價開戰？葉國華示警1效應 恐讓房市進入修正期
曾被酸慘崩潰難過！Joeman上吳淡如節目曝 入手台積電靠1信念逆襲翻身
其他人也在看
不是0050也不是0056！他點名兩檔「黑馬ETF」：真的押對寶了
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導ETF話題滿天飛，大家不是喊0050就是推0056，但真的只有這兩檔能存嗎？近日一名網友分享自己的投資心法，大膽點名兩檔「...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 2
台積電.鴻海.緯穎現階段怎進場？ 李永年：有機會再20%以上漲幅
今年台股前3季EPS排行前10名出爐，第一名是緯穎(6669)200.85元，第二名是大立光(3008)109.06元，第三名則是川湖(2059)66.35元，聯發科(2454)則排第51.76元，台...華視 ・ 1 天前 ・ 7
營建族群倒一片！中工挫逾2% 分析師續看空
營建類股今（5）日普遍承壓，類股跌幅約落在0.3%至0.5%之間，其中中工（2515）下跌2.5%、國產（2504）跌逾1.7%。啟發投顧分析師白易弘表示，營建股仍籠罩在第七波信用管制陰影下，成交量萎縮、資金動能平淡，整體格局持續偏空震盪。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 4
0050換股「四進四出」刪這4檔、列入南亞科
[NOWnews今日新聞]規模已達9987億元的、接近兆元級的台股國民ETF元大台灣50（0050），追蹤指數「富時臺灣50指數」今（5）日公布第四次成分股定期審核結果，此次調整「四進四出」並展現強烈...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發起對話
吃到輝達SoCAMM2紅利！「這檔記憶體股」爆量漲停 買盤狂湧搶上車
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導AI與HPC需求急增點火記憶體熱潮，近日市場再傳出三星電子拿下輝達新一代SoCAMM2記憶體規格逾半供應量後，相關受惠族群全面...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
13檔補漲動能強 接棒衝
台股連四漲後面對28,000點高檔反壓，法人預期，後市以震盪墊高機率較高，落後補漲股表現空間大，建議挑選本益比低於大盤、三大法人在反彈過程中積極買超，且KD指標並未過熱的個股，包括緯創、遠東新等13檔，股價可望接棒上攻。工商時報 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
台積電太強買了就不放手！ 分析師「永不賣出」關鍵理由曝光
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導美國最具影響力的投資理財網之一《TheMotleyFool》指出，在全球晶片製造領域，台積電（2330）技術與良率領先全球，包括蘋果...FTNN新聞網 ・ 11 小時前 ・ 4
重返2億元大關！宏達電11月營收2.98億元、年減逾8%
智慧型手機與虛擬實境廠商宏達電hTC（2498）今（5）日公布最新自結合併營收，11月自結合併營收為2.98億元、年減8.68%，前10月累計自結合併營收為26.09億元、年減2.85%。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 6
瘋搶南亞科、華邦電！三大法人狂砸51億掃貨4.5萬張 外資「這檔」連8買17萬張
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股今（5）日開高走高，終場加權指數收在27980.89點，上漲185.18點，漲幅0.67%，成交量為4459.18億元；台股周線則收漲354....FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
「小台積」納記憶體、半導體測試2強！「這檔」月營收年增145%入陣加持 佳世達遭踢出
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導受益人數逼近23萬、被稱為「小台積電」的富邦科技（0052）成分股換血揭曉，臺灣指數公司公布其追蹤指數成分股審核結果，增...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
缺貨題材成最大助燃劑？這檔「封測廠」漲半根 被掃貨爆量9萬張
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導記憶體封測大廠華東（8110）今（5）日股價強勢走高，盤中一度挑戰40元大關，最高衝上40.95元。可惜收盤股價回落至39.60元，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
外資捧37.7億搶進台新新光金！ 這檔子公司收購日商助攻「股價連5漲」獲瘋掃7日
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數上本週（12/1~12/5）終場上漲354.41點，漲幅1.28%，收在27,980.89點。據證交所盤後公布籌碼動向，外資本週買超...FTNN新聞網 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
這檔拓展美國晶圓製造！11月營收破200億 遭投信狠丟19日「提款29億」
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數上本週（12/1~12/5）終場上漲354.41點，漲幅1.28%，收在27,980.89點。據證交所盤後公布籌碼動向，投信本週買超...FTNN新聞網 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
AI供應鏈吃香喝辣！台積電、南亞科、華邦電勁揚 「PCB大廠」一度漲停噴8.31%炸167億成交額
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於龍頭股台積電（2330）上漲，以及記憶體族群如華邦電（2344）、南亞科（2408）等齊揚，台股大盤今（5）日收紅漲185.18...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
蘇姿丰親自證實MI308晶片獲准入中國市場！下一個會是輝達嗎？
美國晶片大廠超微（AMD）執行長蘇姿丰（Lisa Su）證實，旗下部分AI晶片 Instinct MI308 已獲美國政府准許出口至中國大陸，AMD也已準備在出貨時繳交15%稅金給美方。根據路透社的報導，蘇姿丰4日在舊金山出席科技媒體《WIRED》主辦論壇活動時親口證實，公司已拿到MI308出口許可，「我們準備好了繳稅，也準備好出貨。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
南亞成交爆量104萬張！三大法人齊掃貨...投信砸7.5億買最多 00946「2新兵」也吸金
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數本週（12/01～12/05）整體上揚354.41點至27,980.89點，週漲幅1.28%。觀察投信本週買超前十名個股，以電子股有6...FTNN新聞網 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
金馬選股年2／股債誰優有雜音 專家看好這三類產業
針對2026年全年台股趨勢，富邦投顧事長陳奕光分析，年中可逢低佈局，預期年底可望有正面效益。第一季公司召開董事會公佈現金股利，高股息ETF換股題材激勵股價，加上GTC AI題材發酵，股市偏多；第二季為傳統電子五窮六絕，過往經驗有較大拉回機率。下半年進入傳統旺季，加上AI...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發起對話
大盤盤整資金轉向 金融指數上揚 00919含金抗震周漲1.35％居冠
近期大盤雖震盪，不過金融股在獲利與降息升溫利多下表現相對出色，也讓金融指數持續攀升，4日上漲1.3%，來到2,283.49點，創下1990年1月13日以來新高，也帶動含金量高的台股ETF抗震逆勢上漲。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 發起對話
CCL三雄 11月營收報佳音
銅箔基板（CCL）三雄11月營收表現亮眼，台光電（2383）、聯茂（6213）與台燿（6274）同步繳出佳績，主要受惠於AI伺服器、高速運算與網通設備升級需求持續升溫，高階材料拉貨動能明顯增強。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
AI需求燙到不行！「散熱千金股」飆漲停衝破3千大關創新高 歐系外資估2027年EPS上看150元
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於AI伺服器散熱需求不斷攀升，散熱廠健策（3653）收穫歐系外資正向評等，昨（5）日股價早盤開出2910元後，便持續向上飆...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話