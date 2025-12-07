阮慕驊揭超級央行週這國升息真相 「三殺預言」竟是場被安排好的局！

財經中心／李宜樺報導

知名財經專家阮慕驊揭19日日銀升息真相，股債金三殺是假議題，這場三殺預言其實是安排好的局，阮慕驊曝美日早有共識的升息劇本。（圖／翻攝自阮慕驊臉書）

未來幾週將是全球超級央行週，各國將迎來今年最後一次的貨幣利率決策會議，澳洲央行打頭陣12月9日、美國聯準會12月11日、台灣、歐洲、英國央行都在12月18日、日本央行12月19日、中國央行12月22日。而目前市場上，最為熱議的，則是日本央行12月19日可能再度升息，還夾帶著傳出「股市、債市、黃金」將迎來三殺的驚悚說法，引發網路討論。財經專家阮慕驊最新發文指出，這場「金融末日論」是被誇大了，他直言：「你相信你就輸了！」

日銀早已打預防針 升息為共識安排



阮慕驊指出，這次升息並非突襲，而是經過多方準備。日本央行總裁植田和男早已公開表態，提前釋放政策訊號；日本內閣更由財務大臣片山皋月出面背書，強調政府與日銀在經濟評估上「沒有分歧」，顯示政策方向一致。

美國財長點頭 美日默契升息？



更關鍵的是，美國態度早已轉向支持。阮慕驊引述美國財長貝森特多次公開表示，日本首相高市早苗應給予央行充分政策空間，以穩定通脹預期並避免匯率劇烈波動。他強調，這番話形同美方「明白告訴高市」，美國樂見日本升息。

不是崩跌 是「安排過的升息」



阮慕驊直言，既然美日早有共識，「何來金融資產崩跌？」他指出，日本自2024年3月結束長達八年的負利率，8月升至0.25%、今年1月再升至0.5%，如今市場預期12月19日將調升至0.75%，整體步調漸進、可預期。

日圓便宜時代結束 但升值有限



「日本在昭告全球，便宜日圓的時代結束了。」阮慕驊提醒，升息確實象徵緊縮與去槓桿，但日圓並不會無限升值。他更點出，美國正準備降息，而同時樂見日本升息，這背後「有更深層的意義」。

專家喊話：別被恐慌情緒帶著走



面對市場悲觀氛圍，阮慕驊語重心長地表示，這場升息是經過國際協調與政策共識的結果，「不是崩盤前兆，而是權力遊戲下的安排」。



