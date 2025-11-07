阮昭雄：鄭麗君召集部會討論 盼讓財劃法公平且均衡

（中央社記者賴于榛台北7日電）各界關注行政院何時提出財政收支劃分法修法版本，行政院副秘書長阮昭雄今天表示，修法版本正由行政院副院長鄭麗君召集部會討論當中，全面盤點一般性補助款、計畫型補助款等，希望讓財劃法公平且均衡，幫助更多應獲得協助的縣市。

網路節目「官我什麼事」今天播出阮昭雄專訪，議題觸及財劃法修法、年改、國防預算等。

行政院曾多次說明，新版財劃法有3項無法解決的問題，一，公式錯誤，導致統籌分配稅款有新台幣345億元無法完全分配。二，事權未隨錢調整，地方政府得到更多統籌分配稅款，但沒有一併調整事權分擔，導致錢到地方、事還在中央；三，調整後的水平分配公式，包括營利事業營業額、人口、面積的指標權重計算標準造成不公平現象，讓富者越富、城鄉差距更大。

外界關注院版財劃法修法版本，阮昭雄說，目前正由鄭麗君召集部會討論修法版本，全面盤點部會的一般性補助款、計畫型補助款等，也已與執政黨立法院黨團取得一定共識，希望讓財劃法公平且均衡，使得更多應該受到幫助的縣市獲得協助。

阮昭雄指出，草案到立法院後是否獲得立委認同是一個很大的挑戰，後續將視立法院狀況，適時提出修正案。

財政部長莊翠雲5日曾表示，財劃法中水平分配的部分，已與地方政府召開4次會議獲致共識，行政院也跟各部會討論事權回歸地方，估計年底前會送出行政院修法版本，希望立法院能在這個會期三讀通過。

對於在野黨推動停砍公教人員年金，阮昭雄表示，許多年金都面臨財務困難，廣大的勞工權益保障也應思考，年金議題應全面性觀察，相信未來在立法院，朝野各黨都會提出相關論述。

另外，被問到是否擔心國民黨對刪凍國防預算磨刀霍霍，阮昭雄則說，落實國防自主必須提升自我防衛能力，包括購入更多武器、加強全民社會韌性、準備全民動員，這些都牽扯到預算。

他表示，國防占GDP的比率，一向是全世界對於國防自主能力提升的具體標準，而展現國防自主不是表現給對岸或是美國看而已，而是將台灣的決心表現給全世界了解。（編輯：蘇志宗）1141107