阮經天帶小20歲女友回飯店！身分被起底「疑富家美女千金」 為愛赴韓低調約會

2026年1月8日，阮經天被拍到與小他20歲的徐姓女友一同搭車返回飯店。兩人下車後有說有笑，互動自然親密。期間阮經天短暫與朋友打招呼，之後還獨自下樓拿雪鞋，疑似準備一起去滑雪。

有媒體指出，兩人已低調交往超過一年，女方現年22歲，是中國籍，家境富裕，目前在韓國就讀名校，外型頗有混血感。不過也有網友指出，她其實是淘寶模特兒，而非網傳的富家千金。消息曝光後，女方清空社群帳號，未對外回應。

回顧過往動態，2024年7月，女方曾來台入住阮經天位於台北的住處，同年兩人也被拍到一同前往京都旅遊。2025年12月，阮經天陪同家人赴韓探望女友，甚至傳出有在首爾看房的計畫，引發關注。

消息曝光後，網路討論持續延燒。有網友認為兩人背景與條件相近，也有人注意到阮經天為了女方多次往返韓國，行動上頗為投入。經紀人僅回應「私人生活不回應」，相較過去對緋聞的快速否認，也讓不少網友認為態度已有所不同。

不過，兩人相差20歲的年齡仍引發不同聲音。支持者認為演藝圈中類似年齡差的情況並不少見，如謝霆鋒與王菲就是例子；質疑者則認為年齡差距仍然過大。另有網友轉而討論藝人私生活的界線，呼籲將焦點放回作品。

此外，也有人注意到，過去感情較為高調的阮經天，近年轉為低調，被認為是在保護另一半。至於女方「富家千金」的身分，目前仍未獲本人證實。

