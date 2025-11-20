阮經天成《阿茲海默》刑警！曾敬驊赴深山斷聯當野人

阮經天主演的《阿茲海默警探》正在拍攝中。（圖／牽猴子）





由陳玉勳執導、方郁婷、柯煒林、9m88與曾敬驊主演的《大濛》，榮獲本屆金馬獎11項大獎提名，包括最佳劇情長片及男女主角獎，氣勢驚人，被看好將成為年度票房黑馬。幕後投資方之一「雷霆影視有限合夥」今（20）日也正式揭曉團隊組成，是由榮耀基金會董事長雷輝領軍，集結《周處除三害》監製李烈、黃江豐，以及牽猴子股份有限公司共同創辦人王師，成立影視基金。

柯煒林（左二）與方郁婷（右二）主演的《大濛》獲11項提名問鼎金馬獎。（圖／牽猴子）

榮耀基金會董事長雷輝曾任宏碁副總經理，明基電通策略長、總經理，有30年的科技產業經驗。退休後積極投入文化產業的推動，成立榮耀基金會，孵化台灣原創音樂劇。近期更跨足影視領域，希望有更多元的內容，推動台灣文化產業走向國際。監製李烈打造過《艋舺》、《返校》、《周處除三害》等叫好又叫座的作品，黃江豐則以《翻滾吧！阿信》、《總舖師》證明製作實力，去年再以《青春18×2 通往有你的旅程》開拓台日合製新格局；加上牽猴子股份有限公司共同創辦人王師及總經理陳怡樺領軍的國片發行團隊，四方合作可謂堅實而精準。

李烈透露：「雷先生只有一個要求，這筆資金要投資的就是台灣內容！」《大濛》正是最佳代表，該片描寫民國40年代動盪時期，平凡人物在白色恐怖洪流下的勇氣與情感。另一部近期開鏡的電影《阿茲海默警探》，由日本導演Sabu執導，全片在台灣拍攝，講述阮經天飾演的傳奇刑警，因罹患早發性阿茲海默症，必須在記憶斷裂與偵查之間掙扎的動作喜劇。阮經天為此婉拒所有戲約，專心投入3個月的時間，全心投入柔道、鋼琴與舞蹈訓練，挑戰全新戲路。

曾敬驊與雷嘉汭主演的《樹人》則以山林奇幻愛情為題，講述能與植物對話的青年與擁有治癒失眠能力卻無法入眠的女子之間的相知相惜。為呈現真實山林氛圍，曾敬驊在開拍前親赴深山長住，每次都得花費4小時以上步行入林、斷絕手機聯繫，全心體驗沒水沒電的自然生活，展現對角色的投入。導演陳芯宜曾兩度獲威尼斯影展沉浸式競賽單元大獎，本片並邀坎城入圍攝影師納迪姆·卡爾森（Nadim Carlsen）掌鏡，預計赴法後製與調光，打造具國際水準的影像風格。



