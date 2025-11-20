阮經天挑戰「阿茲海默刑警」苦練3個月柔道 曾敬驊隱居深山體驗無電生活

由陳玉勳執導、方郁婷、柯煒林、9m88與曾敬驊主演的電影《大濛》，榮獲本屆金馬獎11項大獎提名，包括最佳劇情長片及男女主角獎，被視為年度票房黑馬。幕後投資方之一「雷霆影視有限合夥」20日正式揭曉團隊組成。值得一提的是，阮經天近期在主演的動作喜劇《阿茲海默警探》中詮釋一名患有早發性阿茲海默症的刑警，挑戰全新戲路。

柯煒林（左3）與方郁婷（左4）主演的《大濛》獲11項提名問鼎金馬獎。（圖／牽猴子 提供）

雷霆影視由榮耀基金會董事長雷輝領軍，攜手《周處除三害》監製李烈、黃江豐，以及牽猴子股份有限公司共同創辦人王師，共同創立影視基金，支持台灣內容創作。投資版圖引人注目，除《大濛》外，今年備受國際關注的兩部台灣電影《阿茲海默警探》與《樹人》也獲得該團隊資金支持。《阿茲海默警探》由阮經天主演，是一部動作喜劇，而《樹人》則由曾敬驊與雷嘉汭聯手演出，講述山林奇幻愛情故事。

李烈表示：「雷先生只有一個要求，這筆資金必須投資台灣內容！」《大濛》正是代表作，該片以民國40年代為背景，描繪白色恐怖時期平凡人物的勇氣與情感。而《阿茲海默警探》由日本導演Sabu執導，全片在台灣拍攝，阮經天飾演患有早發性阿茲海默症的刑警，為了角色投入柔道、鋼琴與舞蹈訓練三個月，挑戰全新戲路。

阮經天在《阿茲海默警探》中為了角色投入柔道、鋼琴與舞蹈訓練三個月，挑戰全新戲路。（圖／牽猴子 提供）

另一部作品《樹人》聚焦山林奇幻愛情，曾敬驊飾演能與植物對話的青年，與雷嘉汭飾演的治癒失眠女子展開故事。為貼近角色，曾敬驊開拍前長住深山，每次步行四小時入林，斷絕手機聯繫，體驗無電無火的自然生活。導演陳芯宜曾兩度榮獲威尼斯影展沉浸式競賽單元大獎，本片更邀請坎城入圍攝影師納迪姆·卡爾森掌鏡，計畫赴法進行後製與調光。

李烈進一步分享，雷霆影視未來的投資項目將注重品質與市場潛力，並運用國際合製經驗豐富內容，讓台灣電影走向國際。她強調：「我們的基金不僅提供資金，還帶來專業知識與經驗，從開發到發行全程參與，即使項目尚無劇本也願意支持，盼集結更多專業力量，帶領台灣內容航向世界。」

