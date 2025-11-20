阮經天新作《阿茲海默警探》曝光 李烈新事業版圖曝光

阮經天主演的《阿茲海默警探》正在拍攝中。（牽猴子提供）

由陳玉勳執導的電影《大濛》，榮獲本屆金馬獎11項大獎提名，幕後投資方之一雷霆影視有限合夥20日也正式揭曉團隊組成，原來是由榮耀基金會董事長雷輝領軍，集結《周處除三害》監製李烈、黃江豐，以及將《返校》、《咒》等國片推上億萬票房的牽猴子股份有限公司共同創辦人王師，4人共同攜手成立影視基金。

值得關注的是，今年外媒接連大動作報導兩部備受國際矚目的台灣新作，一是阮經天主演的動作喜劇《阿茲海默警探》，另一部則由曾敬驊、雷嘉汭聯手演出的奇幻愛情片《樹人》，原來雷霆影視也均有參與投資，展現出該團隊在內容開發與製作實力上的雄厚企圖。

近期開鏡的電影《阿茲海默警探》由日本導演Sabu執導，全片在台灣拍攝，講述阮經天飾演的傳奇刑警，因罹患早發性阿茲海默症，必須在記憶斷裂與偵查之間掙扎的動作喜劇。阮經天為此婉拒所有戲約，專心投入三個月的時間，全心投入柔道、鋼琴與舞蹈訓練。曾敬驊與雷嘉汭主演的《樹人》則以山林奇幻愛情為題，講述能與植物對話的青年與擁有治癒失眠能力卻無法入眠的女子之間的相知相惜。

柯煒林（左二）與方郁婷（右二）主演《大濛》問鼎金馬獎。（牽猴子提供）

李烈打造過《艋舺》、《返校》、《周處除三害》等叫好又叫座的作品，捧紅阮經天、王淨、曾敬驊等新世代一線明星；黃江豐則以《翻滾吧！阿信》、《總舖師》證明製作實力，去年再以《青春18×2 通往有你的旅程》開拓台日合製新格局；加上牽猴子股份有限公司共同創辦人王師及總經理陳怡樺領軍的國片發行團隊，四方合作可謂堅實而精準。

